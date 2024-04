﻿ Ocariz confirmó que sí habló con Samark López, pero fue para llevar una "propuesta" a Maduro

El dirigente político Carlos Ocariz aclaró que las conversaciones que tuvo con Samark López, detenido por el caso Pdvsa-Cripto, ocurrieron en el marco de negociaciones entre la oposición y el chavismo

«Hoy quiero responder las declaraciones que dio el señor Tarek William Saab. Es una seguidilla. Hace cuatro días me inhabilitaron por 15 años y ni sé por qué. Hoy vienen con estas acusaciones falsas», comentó en un video en Twitter (X).

Ocariz dejó en claro que su acercamiento con Samark López ocurrió porque buscaba llevarle una propuesta al propio Nicolás Maduro.

«En las declaraciones el señor Tarek saca un audio de hace algunos años. Quiero explicarles el contexto de lo que pasó ahí, porque por la verdad murió Cristo. Año 2020, nosotros acabábamos de hacer una propuesta social para ayudar a muchas familias que estaban siendo golpeadas por la pandemia. Hablamos con organismos internacionales, con otros países y con muchos sectores de la oposición y el oficialismo, entre esos el señor Samark López», señaló.

«¿Por qué el señor Samark? Era la mano derecha de Tareck El Aissami, que era la mano derecha de Nicolás Maduro. Nosotros buscamos que nuestra propuesta se llevara a todas partes para que las implementaran», explicó.

Asimismo, destacó que en las conversaciones con Samark López, quien actuó como una especie de intermediario, pudieron hablar de otros temas de interés. «En ese año eran las elecciones parlamentarias y estábamos buscando mejores condiciones para esa elección, que lamentablemente no se pudo hacer», expresó.

Mi respuesta ante las falsas acusaciones el día de hoy. pic.twitter.com/vH7nU8quYF — Carlos Ocariz (@CarlosOcariz) April 30, 2024

Ocariz resaltó la importancia en que siga abierto el canal de comunicación entre el chavismo y la oposición.

«La única manera de que Venezuela avance es con el voto y con el reconocimiento. Y para reconocerse hay que hablarse, esa es la única manera. Así ustedes me persigan, así me inhabiliten, yo voy a seguir creyendo en eso porque son mis valores. Tengo la tranquilidad que cuando lleguemos al poder nosotros no lo vamos a usar para vengarnos de ustedes, al contrario, nosotros queremos llegar al poder para demostrar que con inclusión se puede cambiar a Venezuela», afirmó.

«Venezuela se merece que esto se acaba de una vez por todas y podamos construir un país distinto con futuro para todos», acotó.

Asimismo, insistió en que la única manera de lograr un cambio es votando el 28 de julio por Edmundo González.

«Antes de eso tres cosas, el único camino en el que yo creo es en el del voto, por esto estoy resteado con la candidatura de Edmundo González Urrutia, producto de un acuerdo unitario. Hoy estamos todos tras María Corina, la Plataforma y la candidatura de Edmundo González, que es el camino ideal para cambiar a Venezuela», asentó Ocariz.