OMS en alerta ante el aumento de casos de un virus respiratorio que afecta a niños en China

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su preocupación por un aumento de casos de virus respiratorios en distintos puntos de China. El organismo, con sede en Ginebra, solicitó al país asiático “información epidemiológica y clínica adicional, así como resultados de laboratorio” sobre varios “brotes de neumonía sin causa diagnosticada en niños del norte de China”.

La OMS busca aclarar si existe algún tipo de relación entre estos casos infantiles con un repunte de enfermedades respiratorias detectado del que advirtieron hace 10 días las autoridades sanitarias de Pekín.

La alerta llegó a través de ProMED, el programa para el monitoreo de enfermedades emergentes de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas. Este sistema de vigilancia, que resultó clave en diciembre de 2019 para alertar sobre el estallido del coronavirus, recogía el martes una información que “sugiere un brote generalizado de una enfermedad respiratoria no diagnosticada en varias zonas de China”.

🇨🇳 | PREOCUPACIÓN EN CHINA POR UN BROTE VIRAL ⚠️ Se encienden las alarmas por un brote de una neumonía atípica que afecta principalmente a niños. La OMS pidió a las autoridades gubernamentales brindar detalles inmediatamente. Grandes filas en hospitales de Beijing. pic.twitter.com/vNs3pbxGwI — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 23, 2023

«¡Epidemia de neumonía en China!», decía la citada noticia, elaborada por el medio taiwanés FTV. En dicho texto, menciona que los hospitales infantiles de Pekín y Liaoning, están “abarrotados de niños enfermos en busca de tratamiento”.

AUMENTO DE PACIENTES EN LOS HOSPITALES

Una doctora de un hospital pekinés contactada por el medio, El País, aseguró se ha notado un incremento de la afluencia. “La urgencia infantil se encuentra en un momento difícil”, informó Inma Bonet Bailén.

“Desde mediados de octubre, el norte de China ha notificado un aumento de las enfermedades similares a la gripe», añadió la OMS en un comunicado.

No obstante, organismos sanitarios chinos aseguran que se tratan de patógenos ya conocidos y no a un nuevo agente desconocido. En este sentido, recuerdan que el país acaba de levantar las severas restricciones de bioseguridad que habían impuesto durante años. Esto expone a los ciudadanos a virus, con los cuales hace mucho tiempo sus organismos no lidiaban. Los expertos indicaron que durante un tiempo la inmunidad natural de los ciudadanos será baja por este motivo.

“Con el comienzo del invierno en diversos lugares, las enfermedades respiratorias han entrado en una estación de alta incidencia, y diversas enfermedades respiratorias se entrelazan y superponen”, aseguró Mi Feng, portavoz y Subdirector del Departamento de Publicidad de la Comisión Nacional de Salud.

“Todo el mundo considera que las enfermedades respiratorias parecen haber aumentado este año en comparación con los tres años anteriores. Las características de estos virus son las mismas que en años anteriores y el pronóstico es relativamente bueno, por lo que no hay que preocuparse”, comentó el director del Instituto de Enfermedades Respiratorias de Pekín, Tong Zhaohui.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EL VIRUS

A pesar de estas afirmaciones de China, la OMS ha insistido en reclamar más información.

Este organismo solicitó además más detalles sobre las tendencias recientes en la circulación de patógenos como la gripe, el SARS-CoV-2, el virus respiratorio sincitial humano y el Mycoplasma pneumoniae, y sobre la carga que soportan actualmente los sistemas de atención sanitaria.

“La OMS también está en contacto con clínicos y científicos a través de nuestras asociaciones y redes técnicas existentes en China”, concluyó en un comunicado.