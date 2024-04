Polémico migrante Leíto ahora podría enfrentar cargos por posesión de armas en EEUU

Autoridades federales en los Estados Unidos podrían acusar al migrante venezolano Leonel Moreno, mejor conocido como Leíto, por posesión de armas de fuego.

La investigación la está llevando a cabo la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos según informó el medio New York Post. Esta dependencia federal se ha puesto en contacto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la detención de Leíto.

Hasta el momento el proceso está en fase de investigación y se desconoce oficialmente los cargos que le aplicarían. No obstante, una fuente federal le dijo al medio estadounidense que probablemente se presentarían en virtud de una sección de la Ley de Control de Armas que prohíbe a quienes están en libertad condicional poseer, enviar, transportar o recibir armas de fuego o municiones.

Leíto ingresó ilegalmente a los Estados Unidos en 2022. Gracias a la política de plan de libertad condicional de la administración de Joe Biden pudo permanecer en el país sin que lo deportaran.

De acuerdo con el ICE, Leíto debía presentarse cada 60 días en sus oficinas. Sin embargo, el polémico influencer incumplió con esta medida por lo que se convirtió en un prófugo de la justicia.

El 29 de marzo funcionarios policiales arrestaron al migrante en Gahanna, Ohio y actualmente está privado de libertad a la espera de las siguientes acciones de la oficina de migración. Leíto ha pasado esta última semana en la cárcel del condado de Geauga donde se espera que pase algún tiempo más por sus acciones en Estados Unidos.

“Los cargos bajo [la sección 922.g de la Ley de Control de Armas] son ​​un asunto grave y pueden tener consecuencias legales significativas para Moreno», dijo John Fabbricatore, exdirector de la oficina de campo de ICE en Denver.

VIDEOS SOBRE ARMAS

Leíto empezó a subir videos sobre armas en sus redes sociales. La investigación incluiría clips donde está en una armería mostrando diferentes pistolas y rifles y preguntando a sus seguidores “cuál les gusta más”.

“Gracias a Dios ya tengo mi licencia. Si quieres un arma, puedes comprarla en las tiendas», comentó en aquella oportunidad. No obstante, se desconoce si llegó a comprar una y las autoridades no han revelado detalles de la investigación.

Registros internos del ICE revelaron que el organismo migratorio ha seguido las actividades de Leíto en redes sociales. El migrante se hizo viral en Estados Unidos al alentar a las personas a ocupar ilegalmente las casas desocupadas. Sin embargo esto no es todo, en otras publicaciones ha alentado la migración ilegal y ha instado a las personas a abusar de los programas de ayuda del gobierno.

Mientras tanto, Verónica Torres, esposa de Leíto, quien vive en un hotel, admitió su preocupación por lo que está pasando.

«No sabemos adónde lo llevaron y no puedo verlo. No puedo darte más información porque no sé mucho», concluyó.