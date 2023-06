¿Por qué implosionó el sumergible Titán en su viaje al Titanic? Esta es una de las teorías

El experto Jorge Barbosa, profesor de submarinismo de rescate, sospecha que el submarino Titán, desaparecido durante su descenso a los restos del Titanic, pudo implosionar por una falla o algún error humano.

Barbosa respaldó la hipótesis de las autoridades estadounidenses, las cuales indicar que el submarino implosionó a miles de metros de profundidad. Incluso, el experto se aventuró a deducir que esto pudo ocurrir por una falla mecánica.

“Estaba diseñado para aguantar estas presiones. Ya este sumergible había hecho este recorrido en otras oportunidades. Creo que pudo haber sido lo que llaman fatiga del material o algún error humano al momento del chequeo final”, explicó Barbosa.

Las autoridades todavía no han concluido las investigaciones, de manera que no hay una versión oficial de los hechos. No obstante, Barbosa consideró que un problema en los materiales del submarino pudo provocar la falla de presión.

El especialista recordó que el submarino Titán contaba con “varios sistemas de seguridad”. “Uno de los principales es que tenía que salir a flote a la hora de cualquier situación de emergencia”, expuso, en una entrevista para Unión Radio.

“Algo ocurrió por efecto de la presión y la profundidad a la que estaban, esto no ocurrió (la activación del sistema para salir a la superficie). Según lo que hemos revisado en los medios de comunicación, el submarino se implosionó y se va al fondo”, analizó Barbosa.

Barbosa y otros especialistas están de acuerdo con la teoría de que el submarino implosionó. Esta era la principal hipótesis hace pocos días y se afianzó el jueves cuando los organismos de búsqueda encontraron “escombros” del sumergible.

El submarino comenzó su travesía el domingo, pero perdió comunicación pocas horas después. Tras varios días de búsquedas, las autoridades encontraron restos de Titán y confirmaron la muerte de sus cinco tripulantes.