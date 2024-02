«Se le fue la moto», los dardos del expresidente Pepe Mujica a Delcy Rodríguez y al chavismo

«Se le fue la moto», así lo expresó el expresidente de Uruguay, José «Pepe» Mujica, quien ha lanzado nuevos dardos contra Delcy Rodríguez, vicepresidente de Nicolás Maduro. También criticó al chavismo en general.

«La desgracia de Venezuela es que tiene mucho petróleo, y se ha sentido cercada y tiene un Gobierno autoritario, que se pasa para el otro lado», dijo el exmandatario a un grupo de periodistas.

“Se le fue la moto a la doña esa. Así no se puede hablar de los presidentes de América. No se debe hablar, hasta por conveniencia y relaciones diplomáticas”, agregó.

Las críticas de Mujica responden a las últimas declaraciones ofensivas de Rodríguez. La funcionaria chavista arremetió contra el actual presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou.

“Tiene cara de lacayo, se dobla y mueve la cola cuando sus amos del norte le dan órdenes. ¿Qué alguien me niegue que es Lacalle Pou?», escribió Rodríguez en cuenta de la red social Twitter.

«Le valdría mejor atender los problemas del pueblo de Uruguay en lugar de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. El golpismo y el extremismo no pasarán. Le duela a quien le duela. Venezuela se respeta», enfatizó.

REACCIÓN DE LACALLE POU

Lacalle Pou no se quedó callado y respondió a las ofensas.

“Cuando se carece de argumentos, se recurre al agravio. Ya que están tan interesados en lo que nosotros dijimos, habría que justificar un régimen como el que llevan adelante hace mucho tiempo: presos políticos, elecciones que no son transparentes”, manifestó.

“Más que el insulto y el agravio, habría que hacer una reflexión de si quiere tener una democracia plena o no”, insistió Lacalle Pou.

“No estoy diciendo nada nuevo. Ustedes me han escuchado decir cuando era senador, en distintas cumbres, en organismos internacionales y el otro día me preguntaron y dije lo mismo de siempre. No deberían sorprenderse si ellos son los que llevan adelante este tipo de regímenes”, finalizó el presidente uruguayo.