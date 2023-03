Serían 12 los venezolanos afectados por incendio en centro de México, no han aclarado cuántos muertos hay

Las autoridades mexicanas informaron este martes que 12 migrantes venezolanos resultaron afectados por el gran incendio en la noche del lunes en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez.

La Fiscalía General de la República precisó que 39 migrantes detenidos murieron en el incendio. En ese sentido, indicó que lograron identificarlos y determinaron que 12 afectados son venezolanos.

La nacionalidad con más afectados es la guatemalteca, con 28. Asimismo, fallecieron 13 hondureños, 12 salvadoreños, un ecuatoriano y un colombiano.

El organismo se limitó a indicar que hay 39 muertos y 29 que se “encuentran graves” de salud. Sin embargo, no precisó cifras sobre las nacionalidades de los fallecidos y heridos, sino que dio la cantidad de afectados de cada país.

“La Fiscalía General inició las diligencias correspondientes con agentes del Ministerio Público, policías y peritos”, acotó.

PRESIDENTE CULPÓ A LAS VÍCTIMAS

Horas después del incidente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó a los migrantes por el incendio en la estación del INM en la ciudad fronteriza con Estados Unidos.

«Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron, a partir, suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados y movilizados. Y como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego”, dijo en la conferencia matutina.

2 puntos.

El miserable @lopezobrador_ mintió al decir que murieron en un albergue cuando en realidad era una estación propiedad del @INAMI_mx. Prácticamente AMLO culpó a los migrantes de su propia muerte. Esto señoras y señores, es no tener madre.

pic.twitter.com/FTyrIGp2UV — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) March 28, 2023

López indicó que el objetivo de los migrantes no era incendiar todo el centro de detención. “No imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia”, expuso, aunque no dio más detalles sobre la investigación.

Por su parte, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, lamentó “muchísimo” y exhortó a la Fiscalía a investigar lo ocurrido. “Esto es una tragedia que nos tiene muy consternados”, agregó.