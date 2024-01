Subsecretario de Defensa de EEUU llegó a Guyana en medio de tensiones con Venezuela

El subsecretario de Defensa Adjunto de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Daniel Erikson, arribó a Guyana en medio de las tensiones con Venezuela por el territorio Esequibo.

El Gobierno de Joe Biden ha expresado su posición en favor de Guyana durante el conflicto y está colaborando en materia de defensa y seguridad.

La embajada de los Estados Unidos informó que el alto funcionario estadounidense estará hasta el martes. En su agenda de trabajo tiene planeado reunirse con integrantes del Gobierno de Guyana, la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF, por sus siglas en inglés) y de la Comunidad del Caribe (Caricom).

La tarea principal de Erikson consiste en garantizar la seguridad y defensa de los Estados Unidos en la región. Este será su primer viaje en 2024 y su primera visita a Guyana desde que se avivaron las tensiones.

The U.S. Deputy Assistant Secretary of Defense for the Western Hemisphere at the @DeptofDefense, Daniel P. Erikson, is in Guyana to meet with leaders to discuss the defense and security partnership between the U.S., Guyana and the region.

— U.S. Embassy Guyana (@EmbassyGuyana) January 8, 2024