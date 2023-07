Triunfa la derecha en España sin lograr mayoría para formar Gobierno, comicios podrían repetirse

La derecha, de la mano de la alianza PP-Vox, triunfó en las elecciones generales de España. Sin embargo, no lograron el principal objetivo, que es hacerse con la mayoría de los escaños en el Parlamento y así gobernar.

Con el 99,4 % de los votos escrutados, el Partido Popular logró 136 puestos contra 122 del PSOE de Pedro Sánchez. Vox, que se consolidó como la tercera fuerza política de España, acumuló 33.

Para gobernar, una coalición necesitaría 176 diputados. PP-Vox llegaría a 169, mientras PSOE y la plataforma Sumar llegarían 153. Por tal motivo, ambos bandos necesitarán del apoyo de las toldas nacionalistas para obtener la mayoría. De lo contrario, los comicios tendrán que repetirse.

Es por esta razón que el Partido Popular solicitó a otros partidos que le dejen gobernar. En una nota de prensa, señalaron que pedirán a las demás organizaciones políticas que «como es habitual en democracia, permitan la investidura del candidato que ha ganado las elecciones«.

JUNTS, TAJANTE: NO HARÁN PRESIDENTE A PEDRO SÁNCHEZ DE NUEVO

Por su parte. el partido catalán Junts sumó un total de siete escaños. Ante la posibilidad de que brinden su apoyo a Sánchez, descartaron rotundamente esa opción.

Miriam Nogueras, vocera del partido, fue clara al enfatizar que no harán que Pedro Sánchez sea presidente nuevamente, según la Cadena Ser.

«No me va a temblar el pulso en continuar manteniendo la posición y no haremos presidente a Sánchez a cambio de nada. Nuestra prioridad es Cataluña, no la gobernabilidad de España. No nos moveremos ni un milímetro, porque nosotros sí tenemos memoria. Sánchez tiene muchos deberes pendientes y no les debemos nada. Un abrazo gigante a Xabier Trias, porque Sánchez lo echó del ayuntamiento de Barcelona con el apoyo de la derecha», zanjó.

Asimismo, añadió: «Nosotros sí hemos entendido los resultados. El nuestro es un pueblo que aprovecha las oportunidades y hoy se abre una nueva etapa por el cambio. Recuperar la unidad. Las cosas tienen que empezar a hacerse de forma distinta. Hemos recibido muchas presiones y no ha sido fácil, pero hemos mantenido siempre nuestra posición y ha valido la pena».

Aún así, no revelan si respaldaran a la alianza PP-Vox.