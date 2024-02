﻿ Turista murió en un hotel de Argentina: buscaba el baño, pero se equivocó de puerta y cayó al vacío

Un turista chileno perdió la vida durante la madrugada de este lunes, 5 de febrero, mientras se alojaba en un hotel en Argentina.

La víctima identificada como Ricardo Alberto Gallo Castañeda, de 67 años, perdió la vida al caer desde un segundo piso. Este accidente ha estado envuelto en todo un misterio debido a las extrañas circunstancias en las que ocurrió.

Eran las 3:40 a.m. cuando el turista, quien se alojaba con un equipo de fútbol en la ciudad de Luján de Cuyo, tuvo ganas de ir al baño. Debido a la hora, todas las luces de dicho hotel se encontraban apagadas.

EL TURISTA

Gallo subió, como pudo, hasta el segundo piso, donde se encontraba el baño. Cuando empezó a tantear las paredes encontró una puerta, la cual supuso que era la del sanitario, así que la abrió e ingresó.

Sin embargo, se trataba de un balcón que daba al vacío y el hombre terminó cayendo desde el segundo piso.

Hasta el hotel llegó una ambulancia, no obstante, el turista ya no tenía signos vitales y no pudieron hacer nada para salvarlo.

Las autoridades argentinas iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido. Entre los posibles señalamientos en contra del hotel destacan el cómo el hombre pudo abrir una puerta que debía estar clausurada.