﻿ EN VIDEO: Creían que un borracho había escalado famosa Esfera de Las Vegas y horas después se supo la verdad

Un hombre llamado Maison Des Champs escaló este miércoles, 7 de febrero, hasta la cima de la Esfera (The Sphere) de Las Vegas, en Estados Unidos, para recaudar fondos y los videos se viralizaron en las redes sociales.

Medios locales indicaron que los turistas se preguntaron si se trataba de un espectáculo. Sin embargo, en cuestión de minutos, la policía llegó a la Esfera y cerró el perímetro del lugar.

Now he's trying to figure out how to get back down pic.twitter.com/pg4PhIzgao

— Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) February 7, 2024