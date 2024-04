«Veía a dos varones desnudos», niña de 10 años descubrió a su profesor viendo pornografía en plena clase

Un escándalo se desató en una escuela de Paraná en la provincia de Entre Ríos, Argentina, luego que una niña de 10 años de edad descubriera a su profesor de computación viendo pornografía en plena clase.

La infante relató a sus padres que el educador «estaba mirando dos adultos varones desnudos». En vista de ello, los representantes dieron parte inmediatamente a los otros profesores del colegio, por lo que quedó suspendido temporalmente.

Según la mamá de la menor de edad, la directiva de la institución tomó las medidas adecuadas y «actuó bien». Todo ello tras una reunión con la supervisora en la que citaron al profesor en cuestión.

No obstante, otros papás expresaron su inconformidad debido a que el docente recibió únicamente una suspensión de una semana. Luego, volvió a las aulas a impartir clases.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Los padres que reclaman sanción más severa afirmaron que no es la primera vez que ocurre algo similar con el mismo profesor. Denunciaron que años atrás, el educador hacía que los pequeños jugaran «Simón, dice» y se tocaran sus partes íntimas.

Tras el reciente incidente, los padres de los alumnos están recogiendo firmas con el fin de que la escuela expulse al profesional de la educación, reseñó TN. «Que un tipo esté mirando pornografía delante de nuestros hijos, me parece una cosa terrible y no es la primera vez que hay comentarios sobre él. La verdad que es un asco y la escuela tapa cosas. Espero que no lo veamos más porque no me siento segura de que mis chicos estén cerca de esa persona», repudió una madre.

Otra mujer, entre tanto, cargó contra la directiva de la escuela por no haberlo removida del cargo. «Esto no puede seguir pasando, pero dicen que no lo pueden sacar así nada más», comentó.