Video Sensible: Estudiante de 14 años asesinó a compañero en una riña, familia dice que fue «en defensa propia»

Un estudiante de 14 años apuñalo a dos compañeros de escuela, causándole la muerte a uno de ellos en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Los hechos quedaron evidenciados en un video que rápidamente se ha hecho viral en redes sociales. Las imágenes muestran al agresor golpeando a un compañero de clases. Sin embargo, en ese momento, entre varios estudiantes lo derriban y comienzan a darle golpes y patadas.

Aparentemente en ese instante el agresor saca un cuchillo y apuñala a dos de sus compañeros. Aunque en el clip no se alcanza a ver el contexto de la situación, la familia del adolescente homicida alega que lo hizo en defensa propia, ya que lo atacaron entre varias personas.

De acuerdo al informe policial, poco después trasladaron a ambas víctimas, de 15 y 16 años a un hospital. El estudiante de 15 murió poco después debido a la gravedad de las heridas. Mientras tanto, el de 16 está hospitalizado con heridas que no ponen en riesgo su vida.

Al tratarse de un menor de edad, la policía no dio a conocer el nombre del sospechoso. Sin embargo, trascendió que quedó privado de libertad y enfrenta cargos por asesinato.

«Estamos trabajando muy de cerca con los funcionarios de las escuelas públicas del condado de Wake para identificar a los directamente involucrados en este altercado», comentó la jefa de policía Estella Patterson.

De igual forma, el superintendente Robert Taylor le envió su sentido pésame a la familia de la víctima. «Como padre, no puedo imaginarme recibir esa llamada”.

Two stabbed, one KILLED inside Southeast Raleigh Magnet High School in Raleigh, NC.

School is 57% Black, 31% Latino, 7% White. pic.twitter.com/HhgAp9if8e

— National Conservative (@NatCon2022) November 28, 2023