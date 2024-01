VIDEOS: Los destrozos que causó un tornado tras tocar tierra en el centro de una ciudad en Florida

Un tornado causó destrozos el sábado en la ciudad de Fort Lauderdale, condado de Broward en Florida, luego de arrancar techos, derribar postes eléctricos y dejar escombros en su paso, e incluso provocando explosiones que se pudieron ver en videos difundidos en redes sociales.

El Departamento de Bomberos indicó que el hecho ocurrió a eso de las 6:00 pm hora local cuando el torbellino se formó y tocó tierra. Lo hizo al oeste de La Olas y el Intracoastal Waterway, donde generó estragos en varias casas y embarcaciones. Después, continuó su rumbo hacia el mar.

A Large Tornado touches down on the ground in the area of Fort Lauderdale reports of damage

Florida

Numerous Florida residents watched a confirmed large tornado touches down in the heart of Fort Lauderdale, Florida.

