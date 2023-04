Ya dieron sus primeras declaraciones venezolanos «sujetos de interés» detenidos por asesinar carabinero en Chile

Los venezolanos Luis Lugo Machado y Ovimarlixion Garcés Briceño, sospechosos por el asesinato del suboficial de los Carabineros Daniel Palma, fueron presentados ante la justicia de Chile y dieron sus primeras declaraciones.

Medios locales publicaron los videos de la audiencia de control. Durante el interrogatorio de la jueza, los dos venezolanos detenidos dieron sus primeras declaraciones y dieron breves detalles de su detención.

“A mí porque encontraron unos documentos que eran de él”, dijo Garcés a la pregunta sobre las causas de su detención. Después, afirmó que fue maltratado por la policía tras su detención en la tarde del domingo.

“A mí me dieron como tres, cuatro cachetadas. Me llevaron (a un centro de salud) y después fue que me dieron las cachetadas”, acotó. Además, dijo que la supuesta agresión fue en la primera comisaría en la que estuvo.

SE MANTENDRÁN DETENIDOS

Ambos detenidos confirmaron que eran venezolanos y Garcés dijo que tenía 18 años, pero no contaba con documentos chilenos. Asimismo, afirmó que vivía en una habitación en Santiago de Chile y no tenía profesión u oficio.

Por su parte, Lugo dijo que tenía una cédula chilena provisoria y vivía en una habitación. También aclaró que tenía 23 años de edad y, al igual que Garcés, no tenía alguna profesión.

La justicia dictó la prisión preventiva para los venezolanos hasta este jueves, 13 de abril, tras la petición de la Fiscalía. Las autoridades pidieron esta medida para recibir los resultados de algunas pesquisas que estarán disponibles ese día.

La defensa de Lugo afirmó que el acusado desea entregar una declaración a las autoridades chilenas. Mientras tanto, ambos se mantendrán recluidos en la Unidad de Alta Seguridad de Gendarmería.

El Laboratorio de Criminalística de Carabineros determinó que las huellas de Garcés estaban en ambos vehículos implicados en el asesinato. Asimismo, contarían con evidencias en contra de Lugo.

El crimen ocurrió en la noche del miércoles, cuando testigos vieron a unos hombres armados y los Carabineros se dirigieron al lugar. El suboficial Palma llegó, pero los antisociales comenzaron un tiroteo y lo asesinaron.