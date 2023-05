Zelenski dice que Rusia los acusa falsamente de atacar con dron porque «ya no puede motivar a su público»

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, negó este miércoles que hayan intentado asesinar al mandatario ruso, Vladímir Putin. Por tanto, sostuvo que Moscú los acusó “falsamente” del ataque contra el Kremlin.

Zelenski sostuvo que es falso que un dron ucraniano haya impactado este miércoles contra el Kremlin. El presidente dijo que las fuerzas de seguridad ucranianas están centradas en defenderse de la invasión rusa.

“Nosotros no atacamos a Putin ni a Moscú, solo luchamos en nuestro territorio, defendemos nuestros pueblos y ciudades”, afirmó Zelenski desde Helsinki, en donde se reunió las autoridades de Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega.

Las autoridades rusas acusaron este miércoles a Ucrania de tratar de atacar al Kremlin con dos drones durante la noche, en un intento de asesinar al presidente Vladimir Putin. pic.twitter.com/L2S0py66TQ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 3, 2023

El mandatario aseguró que el gobierno de Kiev no cuenta con “suficientes armas” para perpetrar un ataque en contra de Moscú y asesinar a Putin, desmintiendo las acusaciones del gobierno ruso.

ZELENSKI: “NO HEMOS ATACADO A PUTIN”

Antes las preguntas de la prensa, Zelenski reiteró que no ordenó un ataque a Putin. Sin embargo, señaló que las medidas en contra del presidente ruso prefiere que las tome la justicia internacional.

“No hemos atacado a Putin, lo dejamos para un tribunal”, dijo Zelenski, quien dudó de la veracidad del ataque. Para el mandatario, Rusia puede haber hecho un ataque de falsa bandera para compensar la falta de resultados.

“Rusia no tiene victorias que celebrar y ya no puede motivar a su público y enviar soldados a morir como si nada hubiera pasado”, concluyó el mandatario.

Por su parte, Estados Unidos dijo que no tenía información sobre la autoría del supuesto ataque contra el Kremlin. “Vi la información. No puedo validarla, no lo sabemos”, dijo el secretario de Estado, Antony Blinken.

Rusia denunció este miércoles que un dron ucraniano impactó el Kremlin para asesinar a Putin. Esto provocó que funcionarios rusos hicieran ataques verbales contra Zelenski y llamaron a “detener y destruir” al gobierno de Kiev.