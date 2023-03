EN VIDEO | Terror en el aire: Intentó abrir la puerta del avión en pleno vuelo y atacó a la azafata que lo acusó

Un hombre identificado como Francisco Severo Torres, de 33 años, enfrenta cargos por intentar abrir la puerta de un avión en pleno vuelo y atacar a una azafata con una cuchara rota durante el trayecto desde Los Ángeles a Boston.

El incidente ocurrió unos 45 minutos antes de que el avión aterrizara en el Aeropuerto Internacional Logan, cuando sonó una alarma en la cabina de mando que indicaba que una puerta entre primera clase y clase turista estaba desarmada, dijeron los fiscales.

Una azafata descubrió que la manija de la puerta estaba movida. Posteriormente, aseguraron la puerta y se notificó al capitán, luego otra azafata informó haber visto al hombre cerca de la puerta, y reportó que creía que la había manipulado.

Poco después, Torres se levantó de su asiento y atacó a una azafata con una cuchara de metal rota, impactándola en el área del cuello tres veces. El hombre quedó bajo arresto al aterrizar en el aeropuerto y permanecerá bajo custodia hasta su audiencia programada para este jueves.

