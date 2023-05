La maternidad: Para disfrutar a mis hijos tuve que aprender a organizarme

Por Ama Peraza / @amaperazaoficial

Hace 17 años comencé una nueva etapa en mi vida, la maternidad y la verdad soñaba con llevar a mi hijo al colegio, hacer las loncheras en internet, llevarlo a los deportes, hacer super cumpleaños, hacer las tareas con él y poner en práctica todos los consejos de maternidad de los libros que había leído… A eso le sumamos que amaba mi trabajo, por lo que jamás pensé en dejarlo. Y le seguía sumando que tenía una casa que limpiar. Eso lo pude mantener por algún tiempo, la verdad era que me acostaba agotada y me levantaba peor.

Todo me llevo a “No tener tiempo” para almorzar, descansar o simplemente hacer algo que amara; me decía que en algún momento tendré el tiempo. Pero la vida me sorprendió con la experiencia más difícil del mundo, eso me tumbo por completo y todo lo que había construido en mi vida, se cayó y me obligo a detenerme y entender como todo lo que giraba en mí no estaba funcionando.

Lo que me importa

Fue un proceso largo, que se resume en “si yo estoy bien, mi alrededor lo estará” fue ahí cuando entiendo que necesito organizarme, y comienzo a estudiar herramientas de la administración del tiempo gerencial y ponerlas en práctica en mi casa.

Fui poco a poco y la verdad he logrado un cambio radical a lo largo del tiempo, no solo porque aprendí mucho, sino que reconocí las cosas que eran importantes para mí. Esto me llevo a generar un cambio que termino en mi primer libro, “Mamá ca”.

La realidad es que si no lo hubiera puesto en práctica no imaginaría que la clave para vivir la maternidad y la vida que quería comenzaba con aprender a organizarme. Es por eso que desde ese momento he compartido todo lo que aprendo con ustedes.

Aprendiendo

Esta semana es el día de las madres y les quiero regalar mis aprendizajes y algunas herramientas para que puedan seguir adelante con más consciencia, pero además para no dejes atrás tus sueños personales; tal como comparte la filosofía de las españolas de malas madres.

Todo comenzó por organizar las comidas, lo que me permitió ahorrar tiempo y dinero. Por eso hago un plan de comidas semanales, de ahí chequeo que debo comprar y hago la lista. Además, adelanto la cocina y las salsas, sopas, granos son comidas que puedo adelantar, de esta forma ahorro más de 48 horas a la semana en la cocina.

Lo siguiente que hago es organizar la casa porque si no está en relativo orden mi cabeza no se enfoca y la verdad no hay nada más rico que regresar a casa con todo ordenado. Para eso tengo una plantilla que me permite llevar la limpieza de la casa en 30 minutos diarios.

Pero además sigo unas acciones que me ayudan a mantenerlo sobre todo con mis hijos, que te dejo AQUÍ

De ahí viene la agenda, eso es un tema porque tengo que manejar mi agenda personal, la de casa, la de cada uno de mis hijos y por supuesto la del trabajo, eso lo hago con colores, de esta forma también puedo chequear a que le estoy dedicando más tiempo entre semana. Eso también vale para las apps de agenda. Inicio con actividades fijas como buscar a los niños al cole.

Después de sentir que tengo todo lo justo para comenzar la semana, comienzo con mis prioridades (laborales y personales) y el objetivo de la semana, ahora siempre hago el ejercicio de saber cuál es el objetivo diario, pero usualmente siempre cambia.

En función de esas prioridades y los objetivos regreso a mi agenda y la completo con las acciones semanales; recuerda que debes tener tiempo para imprevistos. Y también deja un espacio para ti donde puedas descansar.

De ahí paso hacer mi lista de acciones diarias, en función a la semana uso métodos distintos (en mi web te dejo algunos) pero lo que sí mantengo es una orden de 5 acciones diaria máximo.

Defino mi premio semanal por apoyar a mi familia y lograr mis objetivos, eso sirve de motivación.

Esta es una forma de comenzar a organizarnos, recuerda lo importante es que estén bien, cuidar tu mente y tu cuerpo es clave, de esa manera podrás disfrutar de cada acción que haces en el día, porque la idea es vivir, no ser un robot para cumplir con todos, nos con la persona más importante de tu vida, que eres tú.

Feliz día para ti.

