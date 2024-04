﻿ ¿Qué es la felicidad? ¿Por qué la magnificamos? ¿Cuándo es tan fácil experimentarla en lo sencillo?

Por María Laura García

Escuchando la letra de una canción italiana, un clásico, de esos llenos de amor e intensidad de hace muchos años, titulada simplemente “Felicidad”, interpretada por Al Bano y Romina Power, me conecté con eso tan simple que es experimentar dicha felicidad de forma minúscula pero reiterada si nos enfocamos en lo sencillo, en lo básico, incluso en medio de la adversidad, como decidió hacerlo por ejemplo, el protagonista de ese otro clásico italiano, pero del cine, “La Vida es Bella” (1997) ¿La vieron? ¿La recuerdan?

Y cito las adversidades y los problemas, pues si algo es seguro, son precisamente las vicisitudes, pero nosotros somos los que decidimos como transitar en medio de los obstáculos y si los vivimos con buena o mala actitud, si sonreímos o no con lo que nos tocó; y yo creo que la mayoría de los venezolanos ya hemos aprendido a poner buena cara ante el mal tiempo. Un caso, mi mamá, que en estas tres últimas semanas, estuvo tres días seguidos sin electricidad, y el resto solo tuvo, en promedio, una hora diaria.

Ahora bien, retomando la letra de la canción que les comenté al inicio, esta mañana corriendo, la escuché repetidamente durante 35 minutos, para reflexionar una y otra vez, sobre cuántas cosas chiquiticas nos pasan a diario, y por las cuales podemos ser muy felices en medio de las injusticias que podemos vivir en Venezuela cotidianamente. No se imaginan cuantas sonrisas y recuerdos me trajo a la mente esa dinámica, y lo que me hizo pensar sobre lo felices que podemos ser si siempre valoramos lo que nos regala la vida, incluso a través de lo negativo que sucede, pues siempre significará aprendizaje, experiencia y fortaleza.

La letra de la canción…

Acá les desmenuzo el contenido de la canción:

“La felicidad … es un viaje lejano mano con mano”, ¿Has agradecido por esas personas que de diversas maneras están a tu lado y te regalan su compañía en este largo viaje que es la vida?

“La felicidad… es Tu mirada inocente entre la gente” … ¿Has valorado la mirada de un hijo, de tu pareja o de un amigo llena de cariño y aceptación para contigo, incluso la de tu mascota?

“La felicidad … es saber que mis sueños ya tienen dueño” … para aquellos que tienen pareja o grandes amores, eso es la felicidad, cuánta gente no vive en absoluta soledad o indigencia. Muchos nos levantamos sin entender lo importante que es tener por quien luchar o respirar, sin sopesar lo que es la motivación.

“Felicidad… Es la playa en la noche, ola de espuma … Que viene y que va” … No pensamos en lo importante o milagroso que es algo tan simple como estar en medio de la naturaleza experimentando su belleza y/o viviendo momentos mágicos que aun siendo cortos se recuerdan toda la vida.

“Es tu piel bronceada bajo la almohada”… La felicidad es ese amor único y especial que se ha quedado o que se fue, pero que nos hizo o hace vivir pausas intensas, vibrantes, sonrisas de verdad.

“La felicidad… es apagar tantas luces y hacer las paces” … ¿Quién no ha vivido la dicha de una reconciliación, sea del tipo que sea y no ha meditado que eso es felicidad?

“La felicidad… es un trago de vino por el camino” … En la vida muchas veces te habrás comido o bebido algo muy rico, solo o acompañado, pero seguramente no lo has registrado en tu mente como “la felicidad” ¿Cierto?

“La felicidad … es vivir el cariño como los niños” … Muchos ponen todo su foco en el amor de pareja o de algún familiar pero seguramente menosprecian esa cantidad de muestras de cariño que reciben a diario de los que le rodean ¿Me equivoco? Yo la verdad disfruto de cada mirada, de cada palabra o gesto cortés y, la verdad, tengo tantos momentos felices al día a propósito de ello.

“La felicidad … es sentarme en tu coche y volar con la noche” … cuántas veces no habrás viajado con personas super especiales y solo piensas en tu canción, o en lo largo del trayecto, pero no te has detenido a ver la belleza del paisaje o en el privilegio de la compañía y por tanto no has sido feliz.

“La felicidad … Esta es nuestra canción” … Que lleva en el aire … Un mensaje de amor … Tiene el sabor de verdad, la felicidad … Esta es nuestra canción … Es como el viento, el mar y el Sol … Tiene el calor de verdad, la felicidad” … Amigos todo eso es la felicidad, infinidad de cosas simples son la felicidad.

Así es … “Felicidad … La palabra oportuna, noche de Luna y la radio en un Bar” ¿Qué más puede ser la felicidad? Son incontables las ocasiones en las cuales recibimos mensajes de otros, a través de los cuales sentimos que Dios nos está hablando, eso es la felicidad.

“Es un salto en un charco, risas de circo … La felicidad … Es aquella llamada inesperada” … ¿Cuántas llamadas recibimos, sea de quien sea y no celebramos cuando al fin se suceden, las estemos esperando o no? Cuantos momentos sublimes experimentamos en lo cotidiano, que son la verdadera felicidad. No solo es el dinero, el éxito, el resultado del es esfuerzo, la felicidad son muchas más cosas.

“Felicidad … es un beso en la calle y otro en el cine. La felicidad … es un paso que pasa y siempre regresa. La felicidad … es nacer con la aurora hora tras hora. La felicidad … es esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor, tiene el sabor de verdad, la felicidad. Esta es nuestra canción”.

Sigo reflexionando…

Según la sociedad, la felicidad radica en tu capacidad de ser como la mayoría, es decir, encontrar una pareja, ser exitoso en el trabajo, obtener un título, ser famoso en redes, tener un carro y una casa, pero la felicidad es mucho más como te he venido escribiendo, simplemente es una decisión tuya y mía.

Para los “maestros de vida” como Jesús, y Buda, esa felicidad está en nuestro interior y la experimentamos cuando nos permitimos expresar nuestro amor interno dejando salir nuestra compasión para con nosotros y los demás, más conectamos desde allí con nuestro entorno para luego poder recibir lo mismo. Porque la felicidad que sí vale la pena alcanzar, es la que no depende de nada exterior para existir, es la que se deriva tan sólo de un mundo interno rico, porque tú ERES la felicidad, eres amor, eres plenitud y eres paz.

Sintetizando, no podemos experimentar la felicidad, si no tenemos dentro de nosotros los elementos que la crean. La felicidad no la recibimos del exterior, la experimentamos porque depende de lo que somos, pensamos y valoramos.

Te recomiendo que dejes de quejarte y tomes el control de tu vida, es decir, maneja tu mundo interno. Deja de creer que el responsable de tu sentir es tu pasado, tu cerebro, tu familia, tu pareja, tus amigos, tus vecinos, el gobierno, y recuerda que tú puedes decidir cómo sentirte minuto a minuto.

Espero que puedas experimentar la felicidad en éste instante, a pesar de lo que “esté sucediéndote” o pasando a tu alrededor… deseo que te sientas seguro de que todo es un proceso de cambio continuo, y que inclusive el dolor lo puedes experimentar con agradecimiento.

¡Feliz domingo!

