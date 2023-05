Mitos y riesgos que acompañan la falta de menstruación por ejercicio

Por la Dra. Carmen Mantellini

La Amenorrea secundaria o falta de menstruación más allá de tres meses en una adolescente o mujer con ciclos menstruales, es un síntoma que puede acompañar cualquier programa de ejercicios, desde recreativo hasta profesional, sino va acompañado de un correcto balance no solo nutricional sino metabólico.

La principal causa de Amenorrea en las jóvenes o mujeres adultas que hacen ejercicios involucra al centro regulador en el cerebro denominado hipotálamo. Este centro regula la liberación de hormonas no solo del sistema reproductivo, sino de otros múltiples sistemas. Usualmente el hipotálamo responde a la liberación de hormonas desde el ovario sano, pero en las atletas la disminución en la ingesta de nutrientes suficientes, el ejercicio intenso, la pérdida de peso, el estrés o la combinación de cualquiera de estos factores, puede desencadenar en la disfunción de este centro con la consecuente falla en la menstruación.

Si bien existen otras causas de Amenorrea secundaria, es el médico en consulta quien deberá orientar el diagnóstico. Hablemos ahora de los mitos:

MITO 1: Es normal perder la menstruación cuando comenzamos un entrenamiento intenso.

FALSO: la menstruación nunca debe detenerse y por el contrario es un signo de alarma que nuestro cuerpo no está trabajando con todo su potencial, bien sea por sobre entrenamiento, poca ingesta de los nutrientes necesarios, muchísimo estrés o la suma de todo esto.

Mito 2: La Amenorrea secundaria es la única de atletas de alto rendimiento.

FALSO: Puede verse en cualquier mujer en diferentes niveles de entrenamiento, desde recreational hasta élite. Incluso en aquellas cuya meta sea únicamente salud o diversión. Aunque también es cierto que a mayor intensidad y frecuencia de entrenamientos mayor es el riesgo de presentarla.

Mito 3: Sólo ocurre en mujeres delgadas

FALSO: Puede ocurrir con cualquier talla, sobre todo en aquellas que sufren pérdidas aceleradas de peso. En la actualidad se considera incluso la existencia de desórdenes alimenticios con peso normal, en los cuales también ocurren estos trastornos, por lo que hay que estar siempre atentos.

Mito 4: La Amenorrea secundaria no es un problema.

FALSO: Paradójicamente en el tiempo produce pérdida progresiva de la densidad ósea que puede llegar a ser irreversible. La baja densidad mineral de los huesos aumenta el riesgo de fracturas sobre todo de las relacionadas por estrés, típicas del sobre entrenamiento. En líneas generales, toda atleta con 6 meses sin menstruación debe estudiarse para descartar y tratar Osteopenia.

Mito 5: si tienes Amenorrea, basta tomar pastillas anticonceptivas para recuperar la salud.

FALSO: Si bien las pastillas anticonceptivas combinadas tienen una función en la prevención de embarazo, no han logrado demostrar ningún beneficio en la protección de la densidad mineral ósea, y no todas las combinaciones ofrecen un efecto positivo en el ánimo ni el deseo sexual. Si eres atleta y tienes pérdida de tus ciclos menstruales, es muy importante no automedicarse con anticonceptivos, sino asesorarte en la terapia hormonal adecuada.

Mito 6: Con la Amenorrea secundaria ya no puedo quedar embarazada.

FALSO: Sobre todo en las pacientes que están en recuperación la ovulación puede ocurrir inadvertidamente y exponerte a un embarazo no planificado.

Las mujeres tenemos necesidades especiales ante el ejercicio, diferentes a las de los hombres. SI quieres iniciar un programa, o si ya estás en uno y notas que dejas de ver la menstruación, es muy importante que te asesores correctamente en beneficio no solo de tu salud, sino para que puedas progresar en tus metas de entrenamiento, no hay nada más frustrante que dejar de avanzar cuando sentías que la meta estaba tan cerca de lograrlo, así que consulta.

Para conocer más de este y otros temas de interés, visita mis redes sociales @Dramantellini.

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.