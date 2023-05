Abrieron cafetería «anticapitalista», el lema era… ¡paga lo que puedas! y terminó cerrando un año después por falta de fondos

Una cafetería anticapitalista fracasó en menos de un año al intentar implementar un modelo «igualitario». El lugar fundado por Gabriel Sims-Fewer en Toronto, Canadá, tenía como lema «paga lo que puedas».

The Anarchist abrió sus puertas en marzo de 2022 con la intención de ofrecer un espacio comunal, alternativo y solidario, donde las personas pudieran disfrutar de bebidas de calidad sin importar su situación económica.

El modelo de negocio se basaba en la confianza y la generosidad de los clientes, que podían pagar lo que quisieran o lo que pudieran por sus consumos. Además, la cafetería tenía una política laboral horizontal, sin gerentes ni jerarquías, y un compromiso con el medio ambiente y los derechos humanos.

Sin embargo, la utopía anticapitalista de Sims-Fewer no duró mucho. Después de un año de funcionamiento, The Anarchist tuvo que cerrar sus puertas por falta de fondos. El propietario explicó que los ingresos no eran suficientes para cubrir los gastos del local, el alquiler, los impuestos y los salarios.

A pesar de que algunos clientes eran generosos y pagaban más de lo que consumían, otros aprovechaban el sistema y pagaban muy poco o nada. Además, la cafetería tuvo que enfrentarse a la competencia de otras cadenas más grandes y establecidas, que ofrecían precios bajos y mayor variedad.

Sims-Fewer no se arrepiente de haber intentado crear una cafetería anticapitalista. Al contrario, se siente orgulloso de haber ofrecido un servicio diferente y de haber generado un debate en la sociedad.

También agradece el apoyo y la fidelidad de los clientes que compartieron su visión y sus valores. Aunque The Anarchist haya cerrado, Sims-Fewer no se rinde y ya está pensando en nuevos proyectos.

“Ha sido una experiencia increíble, conectarse con tantos miembros de la comunidad, generar un debate que se necesitaba desesperadamente, aumentar la presión arterial de los conservadores (eso los incluye a ustedes, “anarcocapitalistas” y “libertarios”)”, expresó en un comunicado.

Para algunos detractores del lugar, este experimento sirvió para demostrar que, a pesar de las buenas intenciones, algunos modelos económicos están destinados a fracasar si no se planifican todos los riesgos y gastos de manera adecuada.