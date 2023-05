Pensaba que su hijo hablaba solo hasta que descubrió un secreto inesperado +VIDEO

La historia de un pequeño niño que siempre hablaba solo con una pared se volvió viral en las redes sociales, luego de que su madre descubriera un secreto inesperado.

El infante no hablaba con un amigo imaginario, como llegó a sospechar su progenitora, sino que lo hacía con una niña que vivía al otro lado del muro, a través de una pequeña abertura.

Así lo dio a conocer una mujer por medio de su cuenta en TikTok, @marisolur13, luego de subir un video explicando el impensado hallazgo.

«Me preguntaba por qué siempre está ahí hablando solo…», escribió la mujer mientras mostraba al niño, aparentemente hablando solo, arrodillado frente a un muro de ladrillos.

Intrigada por la actitud de su hijo, la mujer se aproximó a la misteriosa pared para indagar si había algún detalle que se le pasaba por alto. Fue entonces cuando descubrió qué estaba pasando realmente allí.

En ese momento pudo percatarse que el niño ni hablaba solo, ni lo hacía con un amigo imaginario, sino con una niña real a través de la pequeña brecha que se abría entre los muros.

MÁS DE 17 MILLONES DE VISUALIZACIONES Y 3,5 MILLONES DE ME GUSTA

El video se convirtió rápidamente en uno de los más vistos de la plataforma con más de 17 millones de reproducciones, y más de 3,5 millones de «me gusta». También obtuvo miles de comentarios sobre la tierna escena.

«El verdadero Romeo y Julieta»; «La sonrisita de su amiguita, a esa edad es súper jugar con los vecinitos porque están cerca»; «Es lo más tierno y sin malicia alguna. Solo pura inocencia, solo ellos nos regresan a lo que en algún momento fuimos», «Empiezan temprano con el amor a distancia». «Te voy a seguir solo para seguir viendo esta tierna historia de amor!! Eres buena mama, si no tu niño no tuviera esta ternura!!». «Es de los videos más hermosos que he visto en los últimos años. Gracias por compartir», fueron de los más destacados comentarios.