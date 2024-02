﻿ Asegura haber grabado al fantasma de su madre tras colocar una cámara en la habitación de su bebé

Un hecho estremecedor fue captado por una cámara dispuesta en la habitación de un bebé, luego de que se observa lo que parece el brazo de un fantasma tratando de tocar al infante. El padre del niño, un británico llamado William Grave, hizo público el video por las redes sociales, asegurando que se trataba del fantasma de su madre, fallecida en mayo de 2023.

El video no tardó en hacerse viral debido a las impactantes imágenes que captó la mencionada cámara.

La grabación corresponde al pasado 5 de febrero, según explicó Grave, quien se llevó el susto de su vida al despertar y revisar el monitor que vigilaba a su bebé, Xander, de 9 meses, quien dormía plácidamente en la cuna de su habitación.

Al revisar las imágenes a detalle, el británico notó que, de repente, apareció un brazo en la imagen. El mismo recorrió el cuerpo de su bebé, quien siguió durmiendo como si nada hubiese pasado.

“Esto pasó la primera noche en que se instaló el monitor para bebés, ya que era la primera vez que mi pequeño pasaba una noche solo en su habitación. Como padre, lo único que uno quiere es asegurarse de que haya dormido bien por la noche, por eso revisé la aplicación por la mañana”, explicó Grave.

“Noté que había algo de actividad a las 6:50 a.m., pero nosotros no entramos a su habitación hasta las 8:24 a.m. porque no se despertó hasta entonces. En el video, vi un brazo metiendo la mano en la cuna y parecía que iba a levantar su chupón”, señaló el hombre en una entrevista concedida al medio local Ladbible.

Intrigado por lo que vio, le preguntó en reiteradas ocasiones a su esposa si se había levantado temprano para ir a ver al bebé, pero al revisar juntos las imágenes del monitor, en el brazo no aparecía su pulsera Pandora que siempre trae, por lo que no era de ella.

William Grave difunde unas imágenes en las que puede verse una supuesta presencia metiendo la mano en la cuna de su hijo #CuartoMilenio pic.twitter.com/JKWzifMxzo — Iker Jiménez (@navedelmisterio) February 18, 2024

HOMBRE ASEGURA HABER VIVIDO EXPERIENCIAS PARANORMALES EN EL PASADO

El hombre confesó que esta no es la primera vez que vive una experiencia como esta.

Grave lleva 19 años viviendo en el mismo sitio, en donde afirma haber vivido varias experiencias paranormales de este estilo.

De hecho, escribió un libro con sus experiencias llamado “La dama del ventanal”. Allí afirma que ha sentido o visto, al menos cinco veces, a distintos fantasmas de mujeres.

“Cuando mi esposa y yo tuvimos nuestra primera cita, vio a esta señora en mi casa; y mi hermano, mi amigo del trabajo y otro de la escuela también la vieron y todos la describieron exactamente igual. Entonces, el brazo en la cuna podría haber pertenecido potencialmente a esta mujer”, argumentó.

No obstante, prefiere creer que se trata del fantasma de su madre murió, quien murió en mayo de 2023, a causa de cáncer. Para William su progenitora podría estar cuidando de su bebé.