Viajó casi 2.000 kilómetros para ver a Messi con el Inter de Miami y su reacción al enterarse que no ha debutado se volvió viral

La reacción de un joven se volvió viral en las redes sociales, luego de que viajó casi 2.000 kilómetros para ver a su ídolo Lionel Messi, quien recientemente fichó por el Inter de Miami, pero al llegar al estadio se enteró que el argentino aún no ha debutado en el equipo de David Beckham.

El fanático no pudo ocultar su decepción, ya que había acudido con una pancarta que hacía referencia a su travesía.

El mensaje decía que había viajado 1.200 millas (1.920 kilómetros) para ver al más grande de todos los tiempos del fútbol. No obstante, el joven desconocía que Messi se encuentra actualmente de vacaciones en su natal Argentina.

La pancarta tenía elementos gráficos como una cabra al lado del balón de fútbol, debido a que el nombre de este animal en inglés, goat, contiene las siglas para formar the Greatest of all time, que significa en español el más grande de todos los tiempos.

DESILUSIÓN VIRAL

Aunque el joven realizó esa gran travesía para cumplir el sueño de ver a su ídolo, la protagonista fue su desilusión que no tardó en hacerse viral.

Al llegar al estadio y enterarse de que el argentino no estaba ni en el país, la decepción del fanático fue notoria. Y fue en ese momento, cuando mostró la pancarta para demostrar la desilusión que sintió al realizar semejante esfuerzo y no lograr coincidir con su ídolo. Luego dejó caer el cartel, antes de dar la media vuelta y salir de las gradas del estadio.

Y es que la decepción fue doble, ya que además de no ver al rosarino, el Inter volvió a perder, para hundirse en los últimos puestos de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El Inter sufrió una nueva derrota este sábado en el marco en la vigésima fecha de la competición. Cayó 4 a 1 como visitante ante Philadelphia Union.

El equipo que dirige de manera interina el argentino Javier Morales se sitúa último en la tabla de la Conferencia Este, con 15 puntos en los 18 partidos jugados, aunque con dos encuentros menos que la mayoría de los equipos de la zona.

Esta fue la séptima de manera consecutiva y su situación futbolística comienza a complicarse, a pesar de que en esta liga no hay descensos.