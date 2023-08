Como si fuesen piezas de dominó: El insólito accidente que se registró en pleno concierto de Lana del Rey en México

Un extraño incidente ocurrió durante uno de los conciertos de Lana del Rey en Foro Sol, México. Todo transcurría con normalidad cuando una caída masiva dejó a varias personas en el suelo.

Los videos compartidos por los asistentes al evento muestran a la audiencia de pie, cantando con entusiasmo «Pretty When You Cry», una de las canciones de Lana del Rey.

Al principio, las personas estaban emocionadas y animadas. Todos estaban cantando y bailando al ritmo de la música. Pero en cuestión de segundos, la emoción se transformó en desconcierto. Una serie de caídas causó un efecto dominó, que hizo que numerosos fanáticos perdieran el equilibrio y se precipitaran al suelo.

Hasta el momento, se desconoce si las autoridades locales emprenderán una investigación por lo ocurrido.

Según algunos testigos, todo habría comenzado por un hombre que intentaba acercarse al escenario. Su estrategia consistió en gatear a través de las personas para llegar lo más adelante. No obstante, esto habría causado una discusión con otros espectadores y entre empujones desataron el caos visto en video.

Afortunadamente, después de la avalancha no hubo una estampida humana, sino que todos permanecieron tranquilos en el lugar. Algunas personas sufrieron heridas leves y otras fueron atendidas por ataques de pánico.

Several fans at Lana Del Rey’s show in Mexico got knocked over due to a ‘domino effect’ wave in the audience. pic.twitter.com/nPbnQgRrnu

— Pop Base (@PopBase) August 17, 2023