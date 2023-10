El 14-Oct habrá eclipse parcial de sol, estas son las horas que se podrá ver en Venezuela

Para este sábado 14 de octubre habrá un eclipse parcial de sol que esta vez podrá ver desde varios estados de Venezuela.

A través de las redes sociales el Planetario Humboldt difundió cuáles serán los mejores momentos para apreciarlo desde varios puntos del país.

Este fenómeno se caracteriza porque la luna se atraviesa justo en frente del sol en horas del día ocasionando así el eclipse.

De acuerdo a lo difundido por el Planetario, se podrá ver el fenómeno en San Cristóbal, Mérida, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Maracay, Caracas, Puerto Ayacucho, Barcelona, Pampatar, Maturín, Puerto Ordaz y Delta Amacuro.

De igual forma invitaron a ver el eclipse en una función especial desde sus espacios en el Parque del Este, Caracas la tarde de este sábado de forma gratuita.

Recomiendan que para ver el eclipse se usen lentes especiales y visores con un filtro especial, ya que la luz ultravioleta puede hacer daño a los ojos si se mira directamente el fenómeno natural.

El también llamado ‘Anillo de fuego’ se podrá disfrutar en un principio en el norte del continente como Estados Unidos, mientras que pasado el mediodía podrá verse en Sudamérica.

Este es el mapa de observación del eclipse del sábado 14, que en la franja oscura se verá anular y en el resto parcial en diferente grado. Hora universal (-6 hora centra de México). pic.twitter.com/XNAbkzVIim — SolarDMax (@SkyEmpiren) October 6, 2023

Expertos recomiendan ver el eclipse desde zonas despejadas de edificaciones y con aire libre de contaminación.

LA NASA recomienda NO mirar directamente al Sol no eclipsado o parcialmente eclipsado sin lentes apropiados. No es seguro ver el eclipse con lentes de sol normales.

Verlo sin la debida protección podría acarrear problemas de visión tanto inmediatos como a largo plazo.