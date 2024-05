﻿ Polémica en China: Pintaron perritos y los hicieron pasar por pandas en un zoológico

Un suceso surrealista ocurrió en el zoológico de Taizhou, en el este de China, en donde los visitantes se acercaron para ver a cachorros de osos pandas. Sin embargo, rápidamente vieron que algo no estaba bien.

En las redes sociales se viralizaron los videos de dos perros Chow Chow teñidos de blanco y negro para hacerlos parecer unos pandas. El caso generó controversia en China, puesto que los visitantes se sintieron engañados y estafados.

El zoológico anunció el pasado 1 de mayo una «nueva especie» de pandas y dijo que pronto los iban a mostrar a la humanidad. Esta nueva exhibición iba a contar con dos pequeños ejemplares y ganó la atención de los visitantes.

Tras la ola de críticas, el zoológico alegó que se trataba de «perros panda», que es como se les llama a los canes que tienen un pelaje similar a este tipo de osos. No obstante, realmente eran dos perros a los que tiñeron.

¿PERROS PANDAS?

El zoológico se ha defendido de las críticas y un trabajador declaró ante los medios chinos. Liu Qiuming argumentó que no buscaban engañar u ofender a los visitantes, puesto que esperaban que fuera algo divertido.

«La idea de teñir perros para convertirlos en pandas surgió de internet», aseguró. «Esto es para aumentar la diversión del zoológico y aumentar el flujo de visitantes», agregó, a la vez que explicó las razones detrás de la medida.

Resulta que el zoológico no podía exponer pandas porque no tiene los permisos necesarios para alojar a estos oso, puesto que el recinto no tiene las dimensiones óptimas para tener ejemplar y darles los cuidados respectivos.