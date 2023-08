El dramático momento en que un carro cayó por una cascada en la India, dos personas estuvieron al borde de la muerte

Un hombre y su hija estuvieron al borde de la muerte, después de que su automóvil cayera por una cascada en la India.

El incidente ocurrió el 6 de agosto cerca de Lodhiya Kund, un popular lugar de picnic en el distrito de Indore. La familia había visitado el lugar y el conductor estacionó su Honda Brio cerca del borde del acantilado. Sin embargo, no pudo poner el freno de mano, lo que provocó que el automóvil resbalara y cayera varios metros por el pequeño acantilado.

El video del incidente muestra que el carro pasó por el borde de una roca y cayó de frente sobre otra roca. Luego, el vehículo quedó en el estanque de agua. También se ve al padre caer al agua mientras intentaba evitar que el auto se precipitara.

Varios medios de comunicación locales informaron que, en el momento del accidente, una adolescente se encontraba en el interior del carro.

#WATCH |

Picnickers Youth Of Bharat saved a father-daughter from drowning after a car fell into Lodhia Kund waterfall near Indore, #MadhyaPradesh

#Pappu #Chandrayaan3 #ElvishArmy𓃵 Raghav Chadha LAYOVER IS COMING pic.twitter.com/I5Galqo9pL

— Jyoti Singh (@Jyoti789Singh) August 8, 2023