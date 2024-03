El extraño de caso de una joven que se identifica como perro: Duerme en jaula y hasta hace sus necesidades fuera de casa

Meow Dalyn, una chica de Estados Unidos, es la protagonista de una extraña historia que ha dado mucho de qué hablar, dado que ella se identifica como perro al punto de dormir en una jaula, hacer sus necesidades fuera de casa e incluso hasta tiene sus cuidadores.

En un programa radial de Australia, Dalyn dio detalles de su vida. «Me llamo Meow, como un gato; pero soy un perro», comentó.

La joven se aventuró a decir cuáles son sus pasatiempos favoritos: dormir en una jaula y salir a hacer sus necesidades. Además de ello, le encanta recibir galletas para perros por su «buen comportamiento».

Ella posee un par de orejas de perro de imitación y usa un collar. Dalyn incluso se refiere a sí misma como «chica perro» y «e-puppy». En ese sentido, narra que se ha adentrado de lleno en su vida perruna.

«Tengo mantas y almohadas de colores pastel. Hay algo en estar en un espacio reducido, no sé si me hace sentir a salvo del mundo o me hace sentir que el mundo está a salvo de mí», cuenta.

POPULAR EN REDES SOCIALES

En su perfil de Twitch, Dalyn suma más de 15.000 seguidores. Asimismo, en Instagram acumula más de 11 mil, lo que habla de su popularidad y el interés que ha despertado su particular estilo de vida.

De acuerdo al diario Clarín, en sus canales comparte a menudo sus costumbres de perro. Entre ellas hay juegos de buscar y roer huesos, por los que obtiene miles de «me gusta».

La joven confesó que decidió «abrazar» su energía canina una vez ya era una adulta independiente. «Pensé que una vez que ganara mi propio dinero y pagara mi propio alquiler, entonces podría hacer extra lo que quisiera, ¡y yo quería ser un perro!», manifestó.

Además, cuando se le pregunta si tiene novio, aclara que tiene sus propios «adiestradores».

«Me dan de comer, me sacan a pasear, practicamos el adiestramiento, que es una de mis cosas favoritas, porque me dan golosinas», puntualizó.