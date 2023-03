Padres de gemelos se hacen virales tras tener que ir a la policía para identificarlos por sus huellas digitales

Una pareja argentina, padres de gemelos, se volvió viral esta semana luego de que la madre de los infantes contara, a través de las redes sociales, que no podía identificar a sus hijos, por lo que tuvo que ir a uan comisaria para salir de dudas a través de las huellas digitales de los infantes.

“Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál, el premio a la madre del año me gané”, escribió en su cuanta de Twitter. No faltaron los comentarios a la historia que pronto se viralizó.

Ante esta situación la joven y su pareja salieron a aclarar cómo ocurrió este confuso episodio. En este sentido ofrecieron una entrevista al programa Telenoche del canal El Trece.

“Fue una mala jugada, no es que somos distraídos”, bromeó Leo, el papá de Valentín y Lorenzo, nombre de los gemelos.

“Apenas salieron del hospital le habíamos puesto una pulserita en el pie a uno porque por decantación sabíamos quien era el otro. El pie fue creciendo y una noche dijimos le va a cortar la circulación, entonces decidimos cortársela”, detalló el hombre.

La idea era reponerla al otro día, pero algo sucedió: no pudieron identificar quien era Valentín y quien Lorenzo.

Por dicha razón tuvieron que ir hasta una comisaría para que les tomaran las huellas y las cotejaran con las del DNI (certificado de nacimiento).

“Se armó algo improvisado con la policía local para determinar cuál era cuál. A mí también me parecía quien podía ser quien, pero necesitamos saber a ciencia cierta”, aclaró Leo, quien confesó que aún persiste la duda.

#Virales | Padres de gemelos argentinos no pueden reconocer cuál es cuál, tuvieron que ir a la comisaría para que les tomen las huellas digitales. 📹 Video: El Trece pic.twitter.com/qdfZH1YK0a — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 5, 2023

BEBÉS DIFERENCIADOS POR CINTAS EN SUS MUÑECAS

Tras acudir a la policía, los padres de los gemelos decidieron diferenciarlos con una cintita azul oscuro y otra celeste, para no que no haya más confusiones.

“Nos interesa que estén bien de salud y están óptimos, pero el derecho a la identidad que todos queremos se lo vamos a dar, yo creo que es cuestión de tiempo”, agregó el progenitor de los infantes.

La madre agregó que aún no se comunicaron con el Registro Nacional de la Personas (Renaper), pero que lo harán la próxima semana para comenzar con los trámites para la identificación.

Además de ello, descubrieron que uno tiene dos cicatrices y el otro ninguna, por lo que sospechan que pudieron haber vacunado por partida doble a solo uno de los bebés.

“El próximo paso es ir al registro civil y que el Renaper con la huella nos diga quien es quien. Iremos el lunes por voluntad propia y sino lo solucionaremos por votación”, dijo entre risas.

“Esperamos que desde Mendoza hayan enviado la huella al Registro Nacional”, rogó el joven que actualmente vive junto a su familia en la ciudad de San Francisco, Córdoba.

“Hoy son ‘Nino’, ni nombre tiene, y “Vetu”, ve tu a saber, y sino ‘el de la derecha’ y ‘el de la izquierda’”, bromeó el papá.