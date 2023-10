Un video viral del supuesto avistamiento de Pie Grande ha sorprendido a todo Estados Unidos. El caso fue compartido por una pareja en redes sociales, quienes aseguraron ver a este animal mitológico durante una visita a Colorado.

Shannon y Stetson Parker relataron en Facebook el increíble momento que vivieron en la localidad de Durango. Mientras pasaban por las montañas en un tren, vieron lo que parecía ser un gran primate entre la maleza.

«Mientras estamos pasando por las montañas, Stetson ve algo moviéndose y luego dice: «Creo que es Pie Grande«. Brandon, el tipo sentado al lado de Stetson en el tren, agarra su teléfono y empieza a grabar», indicó Shannon.

La pareja compartió un video y varias fotografías que tomaron del supuesto Pie Grande. Aseguraron que, además de ellos, cientos de personas que estaban en el tren también vieron al famoso Sasquatch.

¿REALMENTE ERA PIE GRANDE?

The New York Post entrevistó a la pareja y precisaron que el espécimen era de, al menos, dos metros de altura. Mientras tanto, el conductor del tren afirmó que era la primera vez que veían «seres no humanos» durante la travesía.

El conductor también aseguró que en el pasado han encontrado huellas mucho más grandes que la de los animales conocidos. En tal sentido, afirmó que los locales habían presenciado eventos «paranormales».

#Tendencias | El video viral de ¿Pie Grande? Del que todos hablan, lo habrían visto en montaña de EEUU 📹 Video: Canal 26 pic.twitter.com/IP9ZGXp7XO — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 13, 2023

Internautas de Twitter (X) debatieron sobre la veracidad del metraje. Algunos aseguraron que se trataba de un avistamiento del supuesto Pie Grande, mientras que buscaron una explicación lógica y dijeron que era una persona disfrazada.

En Durango hay una expedición llamada «Bigfoot Expedition Campers». Según el contexto de la publicación de Twitter, el dueño de esta compañía suele vestirse de Pie Grande para sorprender a los exploradores.