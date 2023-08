El video viral del perrito que dormía en unos rieles y le pasó un tren por encima… ¡Sobrevivió por su calma!

Los perros suelen dormir en prácticamente cualquier lugar. Sin embargo, un perrito fue un paso más allá y decidió descansar en unos rieles, por lo que un tren le pasó por encima y estuvo a punto de morir.

En el video se puede apreciar al perrito descansando cómodamente entre los rieles del tren. Mientras tanto, los vagones pasan a toda velocidad por encima, pero el can se quedó tranquilo ante la aterradora situación.

El perrito se despertó por el estruendo del tren, pero se quedó tendido en el suelo. Se notaba que miraba los vagones pasando y parece no comprender bien qué estaba ocurriendo.

Patience is the best remedy for every trouble👏 pic.twitter.com/WvPmX0F3a1

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) August 17, 2023