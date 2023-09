Anuncian investigación por video viral en el que agreden a la “abuela del casco rojo” en el Metro

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció este sábado en horas de la noche que designó a una fiscalía para investigar un video que circula en las redes sociales donde se observa una supuesta agresión contra Leida Brito, mejor conocida como la “abuela del casco rojo”.

“Designada Fiscalía 45 Amc para investigar y sancionar los violentos hechos ocurridos en la estación Chacao del Metro de Caracas: dónde se observa a un sujeto que de manera agresiva golpea a una mujer de la tercera edad”, precisó Saab en su cuenta de Twitter (X).

El fiscal se refiere a un video que empezó a circular durante el fin de semana, donde la abuelita es agredida por un presunto funcionario del medio de transporte subterráneo.

En las imágenes, difundidas también por Saab, se ve como la señora trata de decirle algo al hombre que reposa al pie de unas escaleras fuera de servicio, y este se le acerca violentamente a tratar de aparentemente tumbarle el teléfono y se escucha un golpe.

La señora parece retroceder ante el ataque del hombre mientras dice: “A me vas a pegar también”.

El hombre contesta “usted no me tiene porque estar sacando fotos”, mientras la abuela replica asegurando que le pego. “Ahí está la cámara. Me pegaste, me pegaste”, reiteró.

#AHORA @MinpublicoVEN #designada Fiscalía 45 Amc para #investigar y #sancionar los violentos hechos ocurridos en la estación chacao del Metro de Caracas: dónde se observa a un sujeto que de manera agresiva golpea a una mujer de la tercera edad. #MAXIMAJUSTICIA pic.twitter.com/pfomdkCWjk — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) September 24, 2023

HOSTIGAMIENTO EN REDES

Brito había denunciado ante fiscalía que desde la segunda semana de septiembre enfrenta el hostigamiento de miembros de la cuadrilla de la paz (Cupaz), quienes a través de la cuenta en Twitter (X) @MundoBogbe se encargan de intimidarla.

La intención es detener la protesta que tanto ella como dirigentes sindicales realizan en las calles.

La “abuela del casco rojo” aseguró a El Pitazo que afeitar a los adultos mayores que no tienen cómo costear este servicio es una de las acciones que le cuestionó la mencionada cuenta de MundoBogbe.

“Ellos dicen que utilizo a los abuelos para fines políticos y que a mí me están pagando por eso, a lo que le respondí: lo que yo hago con ellos es lo que ustedes como gobierno o progobierno no hacen. Porque cuando un abuelo se me acerca para preguntarme: ‘¿Qué hago con estos 130 bolívares? ¿Me corto el cabello o compro comida?’ Le digo vaya y compre lo que le alcance que los afeito”, cuenta esta activista y defensora de los derechos humanos.

Brito narra que incluso hay un grupo de personas que la persiguen y esa es la razón que la llevó a visitar la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público para formular su denuncia.