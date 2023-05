EN FOTOS | El antes y después de una youtuber que gastó más de 30.000 dólares en cirugías plásticas

Mia Dio es una conocida youtuber que recientemente reveló que gastó más de 30.000 dólares en cirugías plásticas. Con esto, buscaba darse retoques en su rostro y así verse más bonita, aunque algunos seguidores discreparon de ello.

«Era fea hasta que gaste más de 25 mil libras ($ 30 mil) en cirugías», aseveró en su canal de YouTube. Asimismo, reveló que haciéndolo público no buscaba promover que alguien hiciera lo mismo. Mia dijo que solo iba a dar de talles de todo lo que hizo porque ella es un «libro abierto».

Tras esto, explicó cómo empezó a modificarse su cara. Comentó que durante su adolescencia tenía complejos de apariencia, sobre todo por lo que opinaban sus compañeros. De esta forma, dijo que se realizó la primera intervención en sus labios a sus 16 años. “Ahí es donde me vuelvo adicta y empiezo a querer parecerme a una muñeca Bratz”, relató.

Adicionalmente, mencionó que a esa edad no tenía muy claro lo que le ponían en sus labios. Esto se debe a que como no tenía mucho presupuesto, se decantó por lo más económico. Al no estar convencida de su apariencia, espero terminar la secundaria para que el hialurónica se reabsorbiera para que sus boca volviera a su estado natural.

HORA DE LA RINOPLASTIA

La obsesión de la youtuber por las cirugías plásticas no terminó. Mia ahorró más dinero y se hizo la rinoplastia que tanto quería. «Solo se hizo la punta de la nariz. El resultado se parece mucho a mi nariz natural, solo que un poco más angular, lo que básicamente me levantó la cara», añadió.

La joven contó que a partir de allí siguió practicándose más intervenciones en el rostro. Una de ella, fue la aplicación de botox para prevenir arrugas y rasgos de expresión. De esta forma, busca conseguir el famoso «Foxy eye» donde la mirada parece más rasgada, reseñó TN.

Sin embargo, el retoque que sus usuarios más le criticaron fue el de las carillas de porcelana, aunque ella aclaró que no pasó por la lima de dientes y conseguir los famosos «dientes de pavo» para colocarse una prótesis sobre las piezas dentales originales.

«Le envié un mensaje a una clínica dental en Bodrum, Turquía. Me hicieron carillas, 20 carillas de porcelana, no coronas. Por lo que no tuve que limar mis dientes para convertirlos en dientes de tiburón», narró.

En seguida, vinieron los comentarios negativos de sus seguidores. «Qué necesidad de gastar tanto por un poco de ácido hialurónico«, «Sí, está más bonita, pero creo que podría haber tenido los mismos resultados y gastar menos», dijeron varios.