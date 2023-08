EN VIDEO | Knockout challenge, el peligroso reto que se vuelve viral y que representa un riesgo para la salud

En las últimas horas se ha vuelto viral un video en el que dos jóvenes de una escuela en Yucatán, México, deciden realizar el peligroso reto del «knockout challenge».

En las imágenes se observa a un adolescente oprimiendo el pecho de otro joven mientras está arrinconado contra una pared. Tras varios segundos, el estudiante cae al piso ante la falta de oxígeno.

Sin embargo, luego que le dieron unas palmadas en el pecho, la víctima recobra el conocimiento y posteriormente se pone de pie. Pero este reto que ahora quieren cumplir los jóvenes representa riesgos para la salud e incluso puede ocasionar la muerte.

Trascendió que la dirección de la escuela ha decidido expulsar a quienes participaron en el video, aunque aún no se ha confirmado.

Hace algunos años, el knockout challenge se viralizó cuando se difundió por Twitter (X) y TikTok, pero ahora los jóvenes decidieron retomarlo.

HABLAN LOS ESPECIALISTAS SOBRE EL KNOCKOUT CHALLENGE

El doctor Efraín Hernández indicó que estos retos pueden tener consecuencias fatales, pues el cese de oxígeno siempre lleva riesgos. «Que no puedas respirar al grado de desmayarte no es bueno en ningún panorama, lo que ellos creen un simple desmayo, pero que no es atendido puede derivar en otras cosas muy graves incluso la muerte», dijo.

Destacó que esto puede causar un episodio de epilepsia o daños a nivel neuronal. “Esto va a sonar duro, pero de estar completamente sanos, estos chicos podrían pasar a tener alguna discapacidad, ya que dependiendo del tiempo que no fluye el oxígeno puede haber daños serios e irreversibles«, comentó el doctor al medio mexicano Quadratin.

Asimismo, el psicólogo, Romeo Chel, consideró que estos retos se hacen con el propósito de pertenecer a un grupo. También puede ser para demostrar valor, rebeldía o por simple diversión.

«Estos retos no se hacen por querer afectar al otro, simplemente no miden los daños, todo les parece un juego (…) En el caso de que el chico que se desmaya no se despierte y muera, o le derive en alguna otra enfermedad, las consecuencias para el otro chico serían graves. De entrada, el sentimiento de culpa, aunque haya sido consensuado, y el señalamiento de toda la sociedad, afirmó.