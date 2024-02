VIDEO VIRAL: Su padre se descuidó y el niño terminó atrapado en una máquina de peluches

La policía de Australia realizó un inusual rescate a un niño que se encontraba en el interior de una máquina de garra para peluches.

El video del niño rodeado de peluches se ha hecho viral en cuestión de horas, debido a lo extraña de la situación. Los hechos ocurrieron en un centro comercial de Queensland, donde el menor quedó atrapado mientras buscaba un juguete.

Sin saber qué hacer los encargados del lugar llamaron a la policía para que llevaran a cabo el rescate. En las imágenes se pueden ver a los oficiales pensando en la estrategia que usarían para sacar al pequeño llamado Ethan de la máquina.

Mientras tanto se escucha la risa, de la que parece ser la madre del niño por la situación que estaba ocurriendo. En cuanto a Ethan parecía completamente despreocupado a pesar de estar encerrado e iba de un lado a otro rodeado de peluches.

#Australian police came to the rescue of a three-year-old boy who was stuck inside a 'Hello Kitty' toys claw machine in Brisbane on Saturday. The child was unfazed when police told him to cover his eyes and go to one corner as they shattered a glass panel and carried him out. pic.twitter.com/zk8i41Cxht

— Our World (@MeetOurWorld) February 1, 2024