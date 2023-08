EN VIDEO | La peculiar forma de esta maestra con la que enseña a los niños a cuidar sus cuerpos y decir «NO»

Una maestra llamada Eugenia Barker se volvió viral después de enseñar a sus estudiantes sobre el respeto a sus cuerpos a través de una canción.

La docente decidió usar esta herramienta para que los niños se aprendieran de forma más fácil qué tienen que hacer si en algún momento son irrespetados por un adulto.

El video muestra a la maestra de tercer grado cantando mientras que los niños corean sus letras.

La canción titulada «Yo sé cuidar mi cuerpo», aborda de manera clara y directa temas como los límites personales y el respeto hacia los demás.

LA CANCIÓN DE LA MAESTRA

«Te vamos a decir una verdad, es algo que tú necesitas saber No todos los adultos son buenos, y si te incomodan te diremos qué hacer. Si alguien se te acerca y te quiere tocar y aunque lo conozca me incomoda yo le digo no, fuerte digo ¡no! y cuento sin miedo lo que me pasó. Si alguien se me acerca y me quiere tocar a base de regalos o amenazas yo le digo no, fuerte digo ¡no! ¡Yo sé cuidar mi cuerpo! Mi cuerpo solo es mío y si un adulto se pasa lo voy a acusar».

El video ha sido elogiado por su mensaje poderoso y su enfoque creativo para enseñar a los más pequeños de la casa. La maestra ha recibido mensajes de felicitación de personas de todo el mundo.

«Es muy hermoso lo que sucedió en cada grado cuando la fui trabajando. Hablamos mucho”, contó la maestra sobre el impacto que ha tenido.