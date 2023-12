Este país de América Latina no celebra la Navidad desde hace más 100 años y esta es la razón

La Navidad es una de las épocas más esperadas por millones en el mundo dado que trae consigo fiestas, regalos y otros aspectos que sacan a flote la felicidad de muchos, sin importar la edad.

No obstante, pese a ello, hay un país en América Latina que no celebra las fiestas decembrinas. En concreto está en Sudamérica y es Uruguay, siendo la única nación que no adorna sus ciudades y calles con decoraciones navideñas.

El motivo por el que Uruguay no disfruta de la Navidad es por la separación entre el Estado y la Iglesia, hace más de un siglo. En específico, en 1919, las leyes de la nación marcaron distancia formalmente, lo que obligó a la eliminación de la fiestas de nacimiento en el calendario. En su lugar, entró la celebración del «Día de la Familia».

Un historiador de nombre Geymonat, explicó que el margen entre Estado e Iglesia en Uruguay dio inicio en 1860. En ese entonces, se ordenó la creación de un decreto llamado ‘Secularización de los cementerios’.

Con esa decisión, los cuerpos no serían llevados a las iglesias por razones de higiene. En consecuencia, los trasladaban directamente al cementerio. Aunque en retrospectiva parece algo de mera logística, en ese entonces significó un duro golpe para la Iglesia dado que hubo importantes enfrentamientos como resultado de ello.

LAS MEDIDAS

Para más inri, desde esa vez se dio inicio a la imposición de medidas las cuales alejaban cada vez más a la iglesia de lugares comunes. Entre esos lineamientos, estaban los siguientes:

– Prohibición de fundación de nuevos conventos hasta que se legislara en cuanto al tema.

– Aprehensión de los sacerdotes que cuestionaran a las autoridades o leyes.

– Se limitó el ejercicio del culto de cementerios, impidiendo toda bendición episcopal o de cualquier otra Iglesia.

– Establecieron el matrimonio civil obligatorio previo al religioso.

– En 1905 se presentó el proyecto de ley de divorcio.

– Creación de un hospital de Niños llamado ‘Pereira-Rossell’ en un régimen laico de manera estricta.

LAS FIESTA DE NAVIDAD QUE NO SE CELEBRAN

Dado a todo este choque, los uruguayos no reconocen algunos feriados bajo el nombre acuñado en Navidad u en otras festividades del año, reseñó W Radio. Sin embargo, sí gozan de los días festivos bajo otro título, ellos a continuación:

– Navidad / Día de la Familia

– Día de Reyes / Día de los Niños

– Semana Santa / Semana de Turismo

– Día de la Virgen / Día de las Playas