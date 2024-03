Fu Zai, el primer perro policía corgi en China que se vuelve viral, superó a otros con solo dos meses

Fu Zai es el primer perro policía corgi en China y sus habilidades han causado sensación en las redes sociales. En muchas plataformas sus videos ya son virales.

Lo que se sabe es que sus patas cortas le permiten realizar labores de inspección debajo de los automóviles y entrar en espacios estrechos. Además, superó a otros perros cuando tenía solo dos meses.

Fu Zai, a six-month-old puppy, has been trained to be China’s first corgi police dog. «Little short legs» can also join the police force! pic.twitter.com/C1TFvtKr2J

— Good View Hunting (@SceneryCHN) March 27, 2024