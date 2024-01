﻿ La curiosa razón por la que calendarios de 1996 causan furor y todos quieren uno en pleno 2024

Los calendarios de 1996 están causando furor en las redes sociales y parecen tener un nuevo renacer. Muchas personas quieren uno de estos ejemplares en pleno 2024 y todo es por una curiosa razón.

Esta tendencia ha dejado confundidos a miles de internautas y muchos parecen no entender. Todo se inició en días pasados con una publicación en Twitter (X) del usuario llamado SpaceMonkeyX sobre los calendarios de 1996.

Just FYI, if you have this 1996 Jonathan Taylor Thomas calendar, the dates match up with 2024, so you can use it again. pic.twitter.com/c6Fhk6amJ2

— SpaceMonkeyX (@SpaceMonkeyX) December 19, 2023