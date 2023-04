Los momentos de angustia que vivió un esquiador al quedar atrapado en una avalancha, todo quedó grabado

El esquiador estadounidense Owen Leeper, sufrió un accidente en el que casi pierde la vida debido a una avalancha.

Leeper compartió en su cuenta de Instagram un video del momento en que intentaba descender por una pendiente peligrosa, que terminó con una caída dolorosa. Afortunadamente, solo sufrió una dislocación de hombro y algunos puntos en la rodilla, según informó el propio esquiador.

“El pronóstico de avalancha era moderado, con cielos soleados, las temperaturas estaban en los 20 grados en la elevación superior. Examiné el paracaídas hace un par de días. No estaba demasiado preocupado por una avalancha, porque teníamos varios días de asentamiento desde la última tormenta y el viento estaba manteniendo la nieve fresca, así que los toboganes mojados tampoco estaban en mi mente. Estaba más preocupado de que fuera demasiado rocoso”, explicó Leeper a sus más de 160 mil seguidores en Instagram.

POV of scary slide of Owen leeper. Ended up with only a dislocated shoulder and some stiches to his knee pic.twitter.com/Zp22EmDkM9 — Levandov (@blabla112345) February 18, 2023

El esquiador continuó explicando cómo intentó evitar la caída, pero finalmente terminó cayendo sobre rocas y nieve.

Su hombro quedó dislocado y no pudo salir de allí por su cuenta. Llamó a uno de sus amigos por radio para que lo ayudara, pero no lograron colocar su hombro en su lugar. Finalmente, tuvo que ser rescatado por el servicio de emergencias.

drone footage of Owen Leeper in Jackson Hole, Wyoming avalanche from his IG: o_leeps pic.twitter.com/f6248jCpZH — palmbeachrocks (@palmbeachrocks) March 1, 2023

Leeper concluyó su relato en Instagram con un mensaje a todos los amantes de los deportes extremos.

“Todos los días en la montaña son riesgosos, no hay un día de la temporada en el que el peligro de avalancha sea ‘ninguno’. Todo esquiador de travesía comprende los riesgos. Lo importante es minimizar los riesgos cuando sea posible, pero no puedes eliminar todos los riesgos mientras practicas el esquí extremo. Me siento muy afortunado de haber salido con heridas leves. Definitivamente pensaré en este accidente cada vez que salga”, dijo.