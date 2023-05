Mujer contó su experiencia en «el más allá» tras haber estado muerta por 7 minutos +VIDEO

Una mujer, residente de Reino Unido, que estuvo muerta por 7 minutos uso sus redes sociales para contar su experiencia «en el más allá», lo que rápidamente se volvió viral.

“Básicamente, morí durante unos 7 minutos en total, pero me pareció una eternidad… Estaba en un campo abierto que tenía un árbol gigante en el medio con agua en el frente”, explicó la mujer, identificada como Raychul, en un video publicado en su cuenta de TikTok.

“No había sentido de espacio o relativo al tamaño o al entorno. Fue gigantesco. También era interminable, no había un horizonte que realmente pudieras ver para darte una idea de cuán grande era este lugar”, detalló.

“De repente, escuché un millón de voces, todas hablando al mismo tiempo y transmitiéndome información sobre lo que significa ser una buena persona, mi interacción con otras personas y cómo eso afecta a una multitud de pares tuyos”, agregó.

En otro clip hablando del tema, la joven aseguró haber visto un “pozo negro” mientras estuvo sin vida. Este le dio mucho miedo y aún le genera pesadillas, según confesó.

“Había cientos de miles de millones de personas en este espacio. Podemos vernos, pero no podemos hablar entre nosotros, realmente no puedes entender lo que alguien dice. Simplemente, escuchas a la gente gritando nombres y pidiendo ayuda por su madre y realmente no puedes verlos, no puedes sentirlos, simplemente están ahí”, precisó.

¿CÓMO LLEGÓ A MORIR RAYCHUL?

Raychul narró también como llegó a ser declarada muerta clínicamente. Resulta que hace algún tiempo, esta mujer atravesó por diversos problemas de salud que finalmente la llevaron de emergencia al hospital.

Estando allí, su salud empeoró, por lo que aseguró que estuvo sin signos vitales al menos por 7 minutos, según reseñó el medio neoyorquino El Diario.

Finalmente, los médicos lograron reanimarla y tras pasar 2 meses en el hospital, fue dada de alta. Luego se sometió a un tratamiento psicológico para lograr estabilizarse emocionalmente, luego de su experiencia.