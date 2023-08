¿Personas disfrazadas de animales? El video viral de un zoológico en China que genera debate

Un zoológico del este de China tuvo que desmentir las insinuaciones de que algunos de sus animales son personas disfrazadas, después de que se hicieran virales unos videos de un oso malayo que se levantaba sobre sus patas traseras y parecía un humano.

Los videos los compartieron en el popular sitio chino de microblogging Weibo. De inmediato, muchos usuarios se fijaron en la postura del animal, así como en los pliegues de pelo suelto de su trasero. Esto llevó a algunas personas a especular de que el oso podría ser un impostor humano.

El zoológico de Hangzhou desmintió las acusaciones en un comunicado que decía que la gente «no entendía» el comportamiento de los osos y que Ángela era un oso real, no una persona disfrazada.

Estos animales son la especie de oso más pequeña del mundo y son nativos de los bosques tropicales del sudeste asiático. No hibernan y se caracterizan por tener manchas de pelaje de color ámbar en forma de media luna en el pecho y una larga lengua que les ayuda a extraer la miel de las colmenas.

A bear🐻 stands up to mingle in the #Hangzhou Zoo! It sounds like a joke, and people wondered if it was a real bear or just someone in disguise, but it's true!🤣 Who knew bears liked to socialize? PS: It's actually a Malayan bear, the smallest bear type ever! @AnimalPlanet pic.twitter.com/YkORrKZfCd

— Hangzhoufeel (@hangzhoufeel) July 31, 2023