No es tu internet: Instagram sufrió falla masiva en varios países, entre ellos Venezuela

Una ola de usuarios de la red social Instagram, propiedad de Meta, inundaron la plataforma de Twitter con mensajes de desconcierto. Esto se debe a una serie de fallas en el servicio que ha afectado a millones de personas en las últimas horas.

Downdetector, un gurú cibernético que se especializa en rastrear las caídas y fallas en el funcionamiento de las redes sociales, informó que los primeros fallos surgieron a las 8:00 a.m. No obstante, a lo largo de la mañana, no hicieron más que intensificarse las fallas.

Los tuiteros expresaron su descontento y describieron varios errores: contenidos que no se pueden visualizar, mensajes que se pierden y creadores de contenido que ven reducido su alcance.

Mientras tanto, otros usuarios se encontraban con un aviso desalentador al intentar acceder a sus feeds de Instagram a través de sus dispositivos móviles: «No se puede cargar el feed». Este texto de la aplicación se encontraba tanto en la pestaña principal como en los perfiles de los usuarios.

Según un informe de ‘estafallando’, otro cazador de fallas en la selva virtual, los problemas con Instagram se extienden por varios países.

La lista incluye a EEUU, Irlanda, Inglaterra, España, Portugal, Francia, Bélgica, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Venezuela y México. El ‘mapa de fallas’ publicado por Downdetector pone de manifiesto la magnitud del problema, destacando ciudades de EEUU como San Francisco, Los Ángeles, Houston, Nueva York, Boston, Washington, Chicago y Detroit como epicentros del caos digital.

Y mientras los usuarios de todo el mundo esperan con ansiedad una solución a estas interrupciones, la pregunta sigue siendo. ¿Cuándo volverá la normalidad a la tierra de los filtros y las historias efímeras? Por ahora, solo nos queda esperar y ver.