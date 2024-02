«No es un montaje», el impresionante video de un OVNI que grabó un piloto colombiano a 12.000 pies de altura

Un piloto comercial captó un impresionante video de un Objeto Volador No Identificado (OVNI) el cual sobrevolaba Colombia a unos 12.000 pies de altura, y asegura que el metraje es totalmente real.

Jorge Arteaga, el autor del clip, relató que todo ocurrió cuando iban a retornar a Medellín. «Era la 1:00 p.m., estábamos a una altitud de 12.000-12.5000 pies».

«Llegando al río Cauca para retornar a la ciudad de Medellín, digo ‘mira qué es eso’, y en ese momento pasa por encima de nosotros el OVNI«, relató Arteaga.

Posteriormente, precisó que no lo estaba filmando en ese momento. «No es un montaje, no es un fake, no estábamos haciendo nada. Solamente cogí mi celular, un iPhone, filmé y ya. Esto fue lo que pasó», añadió al defender la autenticidad del metraje.

EXPERTOS DAN CREDIBILIDAD

Según Telemundo, expertos en OVNIS han señalado que el video es real. En consecuencia, sería «clara evidencia» que el objeto no es de este planeta.

El aclamado ufólogo y periodista mexicano, Jaime Maussan, acotó que «pensar que es otra cosa sería muy aventurado. Más bien es tecnología muy avanzada que no tenemos en la Tierra».

«Yo en lo personal, de los cientos y cientos de videos que tenemos, este es uno de los de mayor calidad. Cuando detenemos la imagen en su punto más cercano, vemos que tiene forma de mantarraya», describió.

Por último, el experto agregó que este video se suma a los otros tres que dio a conocer la Marina de EEUU. En ese entonces, la fuerza naval norteamericana presentó como auténticos tres metrajes de OVNI. Estos fueron grabados por pilotos de combate, aunque allí no se ve de cerca el objeto volador, tal como sí pasó en Colombia.

«Por sus movimientos no podría ser de la Tierra«, insistió.