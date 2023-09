Esta es la nueva función de Twitter (X) que anunció Elon Musk… que nadie estaba esperando

El magnate Elon Musk sigue aplicando un gran número de cambios en Twitter (X). Aunque algunas de sus ideas han sido polémicas, insiste en revolucionar la red social y ahora quiere ofrecer llamadas de audio y video entre los usuarios.

“Llamadas de video y audio que llegan a X”, anunció Elon Musk en la madrugada de este jueves en su cuenta. Además, aclaró que los internautas no tendrán que agregar su número telefónico para usar esta nueva función.

Musk también apuntó que las llamadas se podrán hacer desde equipos iOS, Android, Mac y PC. “X es la libreta de direcciones global efectiva”, acotó el propietario de la red social, y aseguró que el “conjunto de factores es único”.

Video & audio calls coming to X:

– Works on iOS, Android, Mac & PC

– No phone number needed

– X is the effective global address book

That set of factors is unique.

— Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023