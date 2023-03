Por intentar salvar la vida de su esposa se enteró que también son hermanos tras seis años de casados

Un hombre vio como su vida se derrumbaba después de donarle un riñón a su esposa, quien resultó ser su hermana también. Ambos estaban casados desde hace seis años y tienen dos hijos.

En un foro de Reddit, el sujeto relató que nunca tuvo información de sus padres biológicos. Explicó que a él lo dieron en adopción bajo una «adopción cerrada». Así, el hombre nunca se enteró con quién guardaba rasgos sanguíneos.

LEA TAMBIÉN: DESCUBRIÓ QUE SU TÍO ES SU VERDADERO PADRE TRAS UNA BROMA

Sin embargo, su vida dio un giro total cuando se hizo exámenes para saber si podía donarle un riñón a su esposa.

«Mi esposa se enfermó justo después de que nació nuestro hijo y ahora necesita un trasplante de riñón. Verificamos con sus familiares y ninguno era compatible o un donante viable», comentó.

Aunque sabía que era una «posibilidad remota», el hombre narró que decidió hacerse la prueba para ver si podía donar y salvar la vida de su esposa. «Recibí una llamada el otro día diciendo que era compatible».

«Entonces el médico dijo algo sobre querer hacer pruebas adicionales debido a cierta información de los resultados de la prueba de tejido HLA (antígeno leucocitario humano). No pensé mucho en eso y acepté».

No obstante, cuando los resultados llegaron, el sujeto, que dio a conocer todo desde el anonimato, se enteró que él y su esposa compartían un «porcentaje de coincidencia anormalmente alto». «Estaba conmocionado y confundido», dijo el hombre según reseñó Clarín.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

También detalló cómo conoció a su esposa hace ocho años cuando trabajaba fuera de la oficina de la ciudad. Fue allí cuando ambos intercambiaron números y se veían cada vez que él viajaba a su ciudad por motivos de trabajo.

«Estamos relacionados, no, no estoy bromeando. No sé qué hacer para seguir adelante, pero sé que puede estar mal. Ella es mi esposa y la madre de nuestros hijos», sentenció.