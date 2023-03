Se hizo prueba de ADN como una broma y terminó descubriendo que su tío es su verdadero padre

Totalmente desconsolado quedó un joven luego de descubrir que su verdadero padre es su tío. Esto, después de hacerse una prueba de ADN como especie de «broma», pero todo acabó de la peor forma para él y toda su familia.

El sujeto relató que se enteró que vendían los test de pruebas genéticas en las farmacias en 80 dólares, más o menos. El chico de 19 años llevó uno para él y otro para su papá pero sin ninguna sospecha existente.

No obstante, los resultados le dieron un vuelco total a sus vidas. El joven narró: «Recibimos nuestros resultados hace unos días y entré en la sección de familiares de ADN para ver mis coincidencias. En la parte superior, figuraba que mi padre solo compartía el 29,2 % de ADN conmigo».

«Esto no tenía sentido para mí, ya que nos parecemos mucho, así que definitivamente era mi padre«, fundamentó.

Posteriormente, el muchacho se enteró que compartía el 24,6 % del ADN con su prima. Al estar al tanto que los primos solo comparten cerca del 12%, predijo que ella era su media hermana. «No podía pensar en una relación genética que explicara lo que estaba viendo. Tenía dudas sobre la precisión de los porcentajes», añadió.

«Los porcentajes compartidos son extremadamente precisos y es muy poco probable que sean falsos. La única explicación realista de lo que estaba viendo era que mi tío, el padre de mi primo y el hermano de mi padre, es mi padre«, concluyó.

LA MADRE, ESTUPEFACTA

Atónito por todo, el joven quería respuestas. No lo pensó dos veces e increpó a la madre. «Le pregunté si engañó a papá con el tío David«, contó en Reddit, reseñó el diario Clarín.

“Nunca había visto el color desaparecer de la cara de alguien tan rápido. Parecía estupefacta y luego murmuró: ‘¿Qué tipo de pregunta es esta? Por supuesto que no’. «Le conté todo: la prueba, los porcentajes, las coincidencias de ADN, ¡todo! Mi mamá cayó al suelo llorando, rogándome que no le dijera a papá».

Continuó: «Mi papá (ahora tío) luego llegó a casa y entró como loco a mi habitación preguntando qué le pasaba a mamá«.

“Yo también le conté todo. No dijo nada después de calmarse. Salió de la habitación y cerré la puerta. Durante las próximas horas, escuché a toda mi familia desmoronarse frente a mi puerta. Mis padres tuvieron una acalorada discusión y mis abuelos se apresuraron a ver qué estaba pasando».

«Mi tía (política) y David (su verdadero padre) aparecieron poco después. Estoy bastante seguro de que escuché a mi papá y David pelearse físicamente. Un caos total. Me siento como una mier**, sé que no es mi culpa, pero no puedo evitar sentir que todo esto es por mi culpa», puntualizó.

Por último, reflexionó lo siguiente: «Si hubiera gastado el dinero de mi cumpleaños en otra cosa, nada de esto habría sucedido, pero otra parte de mí se alegra de saber la verdad».