«Pude haber sido yo», famoso youtuber reveló que fue invitado al submarino Titán para ver al Titanic

A mediados de semana se confirmó la muerte de los cinco tripulantes que iban en el submarino Titán de OceanGate, luego que implosionara a más de 12 mil pies de profundidad.

Ahora Jimmy Donaldson, famoso youtuber conocido como Mr Beast, reveló que a él se le hizo la invitación para que se uniera en la expedición de los restos del Titanic. No obstante, el también empresario estadounidense declinó en asistir. Probablemente, la decisión más acertada de su vida.

«Me invitaron a principios de este mes a viajar en el submarino hacia el Titanic, dije que no. Da un poco de miedo que yo podría haber estado en él«, reveló en Twitter.

Además, Mr Beast anexó una captura de conversación de lo que parece ser la invitación a explorar en el submarino Titán. No obstante, no dio detalles de qué lo llevó a rechazar esa propuesta.

I was invited earlier this month to ride the titanic submarine, I said no. Kind of scary that I could have been on it pic.twitter.com/bQUnaRiczA

— MrBeast (@MrBeast) June 25, 2023