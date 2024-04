﻿ ¿Quieres saber si te bloquearon en WhatsApp? Así puedes hacerlo sin la necesidad de enviar mensajes

Con 2.000 millones de suscriptores WhatsApp es de las redes sociales más utilizadas en el mundo y se espera que llegue a los 3.000 millones para el año 2027, sin embargo sus constantes actualizaciones hace que los usuarios no aprovechen al máximo todas las herramientas que posee esta aplicación.

Una de las más importantes es la del bloqueo de otros usuarios, lo cual se hace para dejar de recibir mensajes de ese remitente y que este no pueda ver tus actualizaciones.

Generalmente te das cuenta de que otro usuario te bloqueo cuando le envías mensajes y estos no se entregan. Aparecerá un solo tic junto a su mensaje, lo que indica que se ha enviado pero no entregado. Esto contrasta con los dos tics que se muestran cuando un mensaje se ha entregado correctamente. O en su defecto, no aparece la tilde de color azul, lo que significa que la otra persona leyó el texto que le enviaste.

¿Pero sabías que hay otras maneras de hacerlo sin tener que enviar un mensaje al usuario en cuestión? A continuación te las enseñaremos, para que estés en capacidad de detectar si estás bloqueado por otro usuario.

SEÑALES QUE TE INDICAN QUE ESTÁS BLOQUEADO

Una de las señales más evidentes de que alguien te ha bloqueado es que no podrás ver la foto de perfil de esa persona. En su lugar, verás la imagen por defecto de WhatsApp o la última imagen que había puesto este usuario antes de bloquearte.

Otra señal reveladora es que no podrá ver el estado de la persona que lo bloqueó ni la hora de su última conexión en WhatsApp.

Asimismo, se te imposibilitará llamar al contacto, porque cuando hay bloqueo, las entradas no llegan al destinatario.