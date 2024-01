﻿ Estudio revela qué partes de la tierra se convertirán en inhabitables debido al calentamiento global

Durante los últimos años se ha venido calentado preocupantemente el planeta lo que coloca a la humanidad en un escenario apocalíptico que podría cambiar al mundo tal cual lo conocemos. De hecho, un estudio del Centro Climático de Virginia de la Universidad George Mason determinó que zonas de la Tierra serían inhabitables en un futuro cercano gracias al calentamiento global.

Mientras se continúe emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera, el calentamiento global seguirá su curso, por lo que los esfuerzos pasan por llevarlo al mínimo posible.

En el estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, se utilizaron umbrales de temperatura basados en fisiología, medidos en laboratorio en un rango de temperaturas del aire y humedad relativa.

AUMENTOS ENTRE 1,5 Y 4 GRADOS CENTÍGRADOS

El equipo modeló aumentos de temperatura global que van desde 1,5 a 4 grados Celsius (°C) por encima de las temperaturas existentes cuando comenzó la revolución industrial. El Acuerdo de París, firmado por 196 naciones de todo el mundo en 2015, tiene como objetivo limitar este aumento a 1,5 °C.

El umbral de lo que se puede soportar debe tener en cuenta variables como la humedad, la velocidad del viento, la radiación solar y el nivel de esfuerzo de una persona en ese momento.

Investigaciones anteriores ofrecieron nuevas pruebas que demostraban que el cuerpo humano sólo podía tolerar límites más bajos de lo que se creía. Por ejemplo, los adultos mayores experimentan estas consecuencias a niveles de calor y humedad aún más bajos.

ÁREAS INHABITABLES

Este nuevo estudio, encabezado por el Dr. Daniel Vecellio, muestra que si las temperaturas globales aumentan 2 °C, áreas de Pakistán, el valle del río Indo en la India, el este de China y el África subsahariana tendrán muchas horas de calor que excederán lo que los humanos pueden soportar cada año.

Esto afectará a alrededor de 4 mil millones de personas.

Estas áreas también albergan países de ingresos bajos a medianos, donde muchas personas pueden no tener acceso al aire acondicionado durante las olas de altas temperaturas. Con un aumento a 3 °C, partes de Estados Unidos también se verían afectadas, incluido el Medio Oeste y la costa este. Además de América del Sur y Australia.

Simplemente cruzar este umbral no hace que un lugar sea demasiado caluroso para los humanos. También depende de la duración. En ausencia de medidas como ponerse a la sombra y beber agua, se necesitarían alrededor de seis o siete horas de exposición continua para que alguien alcance las temperaturas centrales asociadas con el golpe de calor.

Si esas seis horas se realizan durante seis días, durante una hora al día, eso no hace que un sitio sea inhabitable, según reseñó Infobae.

Pero estas advertencias sí podrían significar cambiar comportamientos con miras a la seguridad. Se deberían empezar a idear estrategias de adaptación y mitigación.

Mucho antes de llegar a estos umbrales, las personas ya están muriendo y enfermando por las altas temperaturas.

Si bien los individuos pueden hacer su parte, las grandes corporaciones emiten un alto porcentaje de gases de efecto invernadero.

Depende de los líderes de todo el mundo reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, adoptar más energía renovable y frenar el calentamiento global.